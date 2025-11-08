El Costa Adeje se aferra a su excelencia a domicilio

Décima jornada de la temporada en Liga F Moeve para el Costa Adeje Tenerife. El cuadro blanquiazul, que venció el pasado fin de semana al Levante en el tiempo de descuento, visita este domingo (15:00) al Madrid CFF en el Fernando Torres de Fuenlabrada.

El duelo en tierras capitalinas mide a dos rivales directos en la zona noble de la clasificación. El Tenerife Femenino es quinto con 16 puntos, dos más que el Madrid (14) y a cuatro de la segunda y tercera plaza (puestos que dan acceso a la previa para la Liga de Campeones), que ocupan actualmente el Real Madrid y la Real Sociedad con 20 unidades. Un triunfo local en el duelo de este domingo supondría para las de Javier Aguado adelantar al combinado blanquiazul, mientras que una conquista visitante del territorio enemigo impulsaría al Costa Adeje, que pondría cinco puntos de distancia con respecto a su inmediato perseguidor.

La moral alta

La escuadra de Maestre llega a la cita con la moral disparada tras el tan agónico como satisfactorio triunfo en el Ciudad de Valencia de la pasada semana, cuando el colista Levante igualó en dos ocasiones el marcador hasta que Sandra Castelló e Iratxe finiquitaron el partido (2-4). Los tantos definitivos llegaron en los minutos 99 y 104, respectivamente.

Pese a que la primera victoria en el Heliodoro se sigue resistiendo, el entrenador vasco no solo celebra esta semana que su equipo ya es el mejor visitante de la Liga F (ni siquiera el Barcelona iguala los registros a domicilio del femenino del CD Tenerife) con 13 puntos de 15 posibles –cuatro triunfos y solo un empate en la visita al Athletic de la primera jornada–, sino que sonríe porque recupera a Fatou Dembele y a Sakina Diki.

Iratxe celebra su tanto de penalti frente al Levante. / Liga F

Posibles cambios en el once

La zaguera ha dejado atrás una dolencia muscular y cuenta con el alta médica, mientras que la atacante, internacional con Marruecos, no viajó a Orriols al aterrizar de una convocatoria con su selección apenas un día antes del desplazamiento del equipo. Dos pilares en el esquema de Mestre, quien tendrá ahora que decidir si alinea de nuevo a las más habituales o continúa apostando por Cinta Rodríguez e Iratxe, relevos en el Ciudad. La canterana del Fundación, de hecho, acabó anotando en su primera titularidad como futbolista del primer equipo blanquiazul.

En cualquier caso, no se esperan grandes sorpresas en un once que apunta al intocable 5-3-2. Con Noelia o Nay Cáceres bajo palos (la portería, curiosamente, es la única demarcación en la que ha rotado Maestre), Aithiara y Aleksandra son las dueñas de los carriles, Gavira capitanea al equipo en el eje de la zaga siempre escoltada por Elba y, en la medular, Natalia y Paola están rindiendo a un nivel de matrícula de honor. Yerliane o Amani podrían partir como tercera medio y Carlota en la punta de lanza.

El rival

El Madrid Femenino, por su parte, llega a la cita con el hándicap de haber jugado la primera ronda de la Copa de la Reina este mismo jueves (el Costa Adeje se libra por su buena clasificación liguera la pasada campaña). El desgaste de tener que disputar un partido extra bien podría verse equilibrado en lo anímico por el resultado final: triunfo por aplastamiento (1-7) frente al Sporting de Huelva, equipo de Segunda RFEF.

En las filas del club capitalino destaca por su pasado en la Isla la atacante Allegra Poljak, que jugó en el Costa Adeje, su primer equipo en España, en las temporadas 19/20 y 20/21. Con la blanquiazul anotó ocho goles en 41 partidos. La serbia, de hecho, es la principal amenaza ofensiva del Madrid CFF en Liga. Convocada en el duelo copero pero sin minutos para llegar en estado óptimo a la cita liguera, ha anotado tres tantos en las diez primeras jornadas de la F Moeve.