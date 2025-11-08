«Quien piense que se nos van a caer los goles se equivoca»

«Quien saque las cuentas de la lechera, vea que estamos por encima en la clasificación y crea que vamos a ir a Madrid pensando en que se nos van a caer los goles desde el autobús, se equivoca profundamente». Esta frase refleja una parte del mensaje que quiso compartir ayer Eder Maestre con vistas al partido de mañana ante el Madrid CFF en el estadio Fernando Torres (15:00), de la décima jornada de la Liga F.

El entrenador del Costa Adeje aseguró que la «alerta» ya está «generada». Para nada se relaja al saber que su equipo es el mejor visitante, incluso con mejores números que el Barcelona, por poner un ejemplo significativo. Las blanquiazules han sumado 13 puntos de 15 posibles; las azulgranas, 12 en el mismo número de intentos. Pero Maestre no se fía. De hecho, insistió en pedir «humildad absoluta» para competir ante el sexto clasificado, un Madrid que tiene solo dos puntos menos que el Tenerife. «Ellas tienen un equipazo. En la tabla están por debajo de lo que han merecido», comentó apoyándose en argumentos, no en una valoración subjetiva. «A efectos estadísticos, ha obtenido menos de lo que ha producido», remarcó sobre un rival que sobresale por contar con «un potencial alto en todas las líneas».

Después de haber comenzado la temporada con un 0-0 en Lezama y vencido en los campos del Sevilla (0-4), Alhama (0-4), Real Sociedad (1-2) y, el pasado domingo, Levante (2-4), Maestre recordó que «es muy difícil ganar fuera», pero también «muy bonito». Y para evitar brotes de euforia, Eder apuntó que «esta es una situación que no te lleva a ningún lado, más allá de la confianza que aporta en el proceso y la energía de saber que algo se está haciendo bien». Sin dejar a un lado la ambición de mantener alto el listón lejos de la Isla, Maestre compartió su deseo de «trasladar» esos resultados al Heliodoro Rodríguez López, donde el Costa Adeje todavía no ha podido ganar: tres empates y una derrota. «Este club tenía un debe como visitante, y los esfuerzos que hemos realizado para reconocernos como un equipo capaz de ganar a domicilio con un fútbol alegre y ofensivo, están dando resultado», destacó Maestre, convencido de que los triunfos en la Península son un «síntoma de que el equipo está vivo». Pero sigue pendiente la asignatura casera. «Vamos a ver si somos capaces de premiar a la gente que viene al Heliodoro con victorias y goles», afirmó.

Reflexionando sobre la respuesta del Costa Adeje, reconoció que la posibilidad de entrenar en un campo de hierba natural, el de El Mundialito, es una ventaja. «No es el terreno más grande, no hay una convergencia muy alta con respecto a las dimensiones del Heliodoro, pero sí cuentan los medios. El césped natural hace que el balón ruede de manera diferente y que la velocidad de reacción sea distinta, lo mismo que el compromiso físico», señaló. «No es tanto por las dimensiones, que no es la clave, sino por el medio», dijo el técnico blanquiazul.

María Estella, disponible

Maestre avanzó que María Estella estará en condiciones de volver a una convocatoria. Puede que sea hoy la novedad. En cambio, Pisco tendrá que esperar por la lesión de rodilla que sufre. En general, pensando en el ambiente que ha rodeado al equipo en estos días, contó que «las semanas son diferentes cuando se gana, son bonitas».