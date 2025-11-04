El Costa Adeje, cuarto club con más goleadoras

La temporada del CD Tenerife Femenino está arrancando de manera espléndida. Prueba de ellos son los resultados que está cosechando hasta ahora la escuadra de Eder Maestre, sobre todo fuera de casa, donde no conoce la derrota y solo dejó de ganar en la igualada frente al Athletic Club.

Tras nueve jornadas, el Costa Adeje se planta en la quinta plaza de la clasificación, a dos puntos del Atlético de Madrid y cuatro de los puestos de liguilla para la Liga de Campeones Femenina. Son cuatro victorias y cuatro empates que han dejado –aparte de los 16 puntos– 16 goles a favor y solo seis en contra, consolidándose como uno de los mejores ataques de la competición y la segunda mejor defensa, solo detrás del casi impenetrable FC Barcelona que ha encajado dos tantos.

Las 16 dianas del blanquiazules se han repartido hasta en diez futbolistas: Carlota Suárez (3), Natalia Ramos (3), Sakina Ouzraoui (2), Aithiara (2), Aleksandra Zaremba (1), Paola Hernández (1), Amani (1), Paulina Gramaglia (1), Sandra Castelló (1) e Iratxe (1). Estas dos últimas protagonistas fueron las últimas en sumarse a la lista, y en un momento importantísimo, asegurando la victoria el pasado fin de semana ante el Levante en el Ciutat de Valencia, donde se vivió un final de partido agónico pero feliz..

Castelló marcaba el gol que daba la victoria a las guerreras en el 99’ y después, en el 104’, Iratxe ponía el definitivo 2-4 desde los 11 metros, sellando de esta manera los tres puntos con el definitivo 2-4 y sumando una nueva victoria a domicilio.

Para la canterana Iratxe Pérez, será un día que no olvidará jamás porque le llegó el premio del gol en la misma jornada en la que debutaba como titular en el Costa Adeje. La futbolista de banda había participado en las ocho primeras jornadas de campeonato, pero siempre saliendo desde el banquillo. «Desde chiquitita he representado este escudo, y poder debutar y marcar en la Liga F es un sueño hecho realidad», confesó la tinerfeña al término del partido.

«Para mí es muy bonito debutar en un estadio como este y haber podido marcar gol», expresó, admitiendo además que, para ella, fue «muy ilusionante llevar esta camiseta y poder representar al Tenerife en un estadio así». «Llegar a la máxima categoría, debutar y marcar, es algo muy especial», continuó.

Además, un tanto que consiguió gracias a su valentía y seguridad, «vi la oportunidad en el penalti y la pedí», aseguró, seña del carácter y personalidad que tiene esta joven futbolista. «Lo más importante es que, a pesar de las adversidades, el equipo ha seguido con la garra que nos caracteriza, y haber ganado hoy aquí ha supuesto un grandísimo reto para nosotras», siguió.

Ahora se avecina una nueva salida para las isleñas, que viajarán a la capital para verse las caras con el Madrid CFF, su perseguidor más cercano en la tabla, distanciado únicamente a dos puntos, en la sexta posición.

El CD Tenerife afronta una nueva semana en la que tendrán que desplazarse, pero lo hacen con la convicción y seguridad adquiridas en las primeras jornadas que les han llevado a lo alto de la tabla, sin conocer la derrota lejos del Heliodoro Rodríguez López, dinámica que trabajan para seguir manteniendo un fin de semana más.