El Costa Adeje más épico doblega al Levante en el tiempo de descuento (2-4)

El Costa Adeje Tenerife sufrió más de lo esperado para doblegar al Levante (2-4). Las guerreras, que no supieron matar el partido, se pusieron dos veces por delante en su visita a un cuadro granota que necesitó poco para hacer daño y establecer las tablas en dos ocasiones. Sin embargo, las de Eder Maestre se llevaron la victoria en el tiempo de descuento.

Las guerreras metieron una marcha más desde el pitido inicial y generaron las primeras aproximaciones claras a través de un fútbol más directo y balones colgados al área. De esta manera llegó la primera ocasión clara a los diez minutos, tras un centro de Patri Gavira desde la izquierda que Aleksandra remató ligeramente desviado en el segundo palo.

Carlota, el primero

El Levante, por su parte, se resguardó en la parcela defensiva y esperó su momento para tratar de sorprender en alguna acción aislada al contragolpe, aunque apenas logró rebasar la medular. Un tímido intento lejano de Carol que apenas inquietó a Nay Cáceres fue de lo poco destacable de las azulgranas, que se mostraron frágiles en defensa y conservaron su marco a cero con serias dificultades durante la primera media hora.

Carlota Suárez, quien había rozado el gol con un testarazo a centro de Patri Gavira, hizo justicia al cabecear a la red un saque de esquina de Aithiara junto a la línea de meta (29'). El equipo granota siguió a merced de su rival tras el gol, sin embargo, hizo el 1-1 en la última acción de la primera parte tras un saque lejano de falta que Patri Gavira desvió a su propia portería.

Natalia Ramos anota el 1-2 desde el punto de penalti. / CDTF

Natalia no falla

El conjunto tinerfeño se mostró dubitativo durante los primeros compases de la segunda mitad y las de Santiago Triguero aprovecharon para dar un paso al frente, teniendo Ana Franco las opciones más claras para voltear el marcador con un golpeo desde la frontal que se fue alto y un posterior testarazo desviado tras un centro lateral de Gabaldón.

Pese a la mejoría levantinista, alrededor de la hora de juego el Costa Adeje aprovechó una pena máxima cometida por Ali al pisar a Carlota Suárez para volver a adelantarse, gracias al acierto de Natalia Ramos desde los once metros (63'). Poco después, Dolores remató al larguero y Carlota respondió al lado contrario con un tiro que salió lamiendo el travesaño.

Una mano de Aleksandra en el área permitió a Érika establecer el 2-2 de penalti (83'). A partir de entonces, el duelo entró en una fase final de ida y vuelta; hasta que en el minuto 99, Natalia Ramos ejecutó un saque de esquina que Castelló cabeceó a gol. Cinco minutos después, en la última acción del encuentro, Iratxe selló el definitivo 2-4 en otra pena máxima, provocada por Amani. Tres puntos al bolsillo que reenganchan a las de Maestre a los puestos altos.