El Costa Adeje busca un triunfo en la casa del colista

Tras una semana de parón por los compromisos internacionales de la FIFA, el Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta un nuevo reto en Liga F Moeve visitando al Levante UD (11:00). El encuentro, correspondiente a la novena jornada, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia.

El conjunto dirigido por Eder Maestre llega a la cita con la ambición de sumar una nueva victoria lejos de casa, donde el equipo ha mostrado una gran solidez hasta el momento con tres triunfos y un empate, el último de ellos en San Sebastián ante la Real Sociedad (1-2). Después de dos compromisos consecutivos sin victoria en el Rodríguez López, las blanquiazules buscan mantener su buena dinámica y seguir bien posicionadas en la parte alta de la tabla.

«Tenemos la idea firme de conseguir los tres puntos, sabemos que será un partido de detalles donde tenemos que manejar bien las situaciones de contraataque que nos han penalizado en los últimos encuentros y ser más eficaces en área rival», destacó el técnico Eder Maestre en la previa del encuentro. El preparador lamentará la baja por lesión de Fatou Dembele, además de la María José Pérez por una meniscitis. Tampoco ha viajado Sakina, que acababa de regresar de su convocatoria con Marruecos.

El Levante, por su parte, llega al duelo en una situación complicada, ocupando la última posición de la clasificación con un solo punto. El conjunto granota afrontará el choque tras caer derrotadas ante el Real Madrid (4-0) en la última jornada disputada.

El encuentro se presenta como una nueva oportunidad para que el Costa Adeje Tenerife Egatesa consolide su buena racha a domicilio y mantenga la línea mostrada en el arranque de la temporada consolidando al conjunto blanquiazul entre las mejores de la competición.