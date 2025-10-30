CD TENERIFE FEMENINO
«Queremos mantener nuestra mejor versión»
Sandra Castelló asegura que el equipo tiene como meta darle continuidad a la buena racha fuera de casa para no perder la dinámica positiva en la liga
andrés Méndez
El CD Tenerife Femenino retomó el pasado lunes los entrenamientos tras el parón FIFA con la vista puesta en la jornada 9 de la Liga F, en la que visitará al Levante UD este sábado. Tras unos días de descanso, el conjunto blanquiazul vuelve al trabajo con energía renovada y la motivación de mantener su buena dinámica en el arranque liguero.
Sandra Castelló destacó la importancia del descanso y el buen momento que atraviesa el equipo: «La verdad es que el parón nos ha venido bien para recargar energías y buscar la mejor versión del equipo», dijo. «Ahora afrontamos dos salidas importantes; la primera, ante el Levante UD, un rival complicado, pero queremos seguir con la buena dinámica que estamos teniendo fuera de casa», siguió para añadir que, hasta ahora, les «está yendo bien» y quieren «mantener esa racha».
La centrocampista reconoció que el equipo «se siente fuerte» y confía en mantener la línea de trabajo mostrada durante las primeras jornadas. «Tenemos que seguir confiando en nuestro trabajo, como lo hemos hecho en los encuentros a domicilio, y centrarnos en hacer nuestro partido», señaló. Comentó también que el equipo «está realizando una buena temporada y debemos continuar en esa línea».
Castelló también quiso poner en valor la competencia interna y el compromiso del grupo, asegurando que todas quieren jugar y para eso trabajan día a día, para seguir sumando minutos. «El trabajo del grupo está siendo muy bueno, la competencia es alta y eso nos exige sacar nuestra mejor versión para estar al máximo nivel».
Además, la futbolista destacó el impacto positivo del cambio de instalaciones y el salto que ha supuesto para el club y la plantilla, ya que ha sido un cambio «muy positivo para todas». «Las nuevas instalaciones suponen un salto importante tanto para el club como para las jugadoras, y eso se nota en nuestro rendimiento», mencionó.
El Costa Adeje afronta una nueva semana de entrenamientos con ilusión y confianza, reforzado por las buenas sensaciones de este inicio liguero y con el objetivo de seguir creciendo y sumando en una Liga F cada vez más competitiva.
El recambio favorito de Eder
Sandra Castelló es la futbolista no titular que más usa Eder Maestre en el centro del campo blanquiazul, sumando 58 minutos en los cuatro partidos que ha disputado la alicantina.
En un equipo en el que cuesta entrar en rotaciones, la originaria de Jávea es la que más llama la atención del técnico vasco para darle descanso a Paola Hernández, jugadora de la que suele ser el cambio habitual.
