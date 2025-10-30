«Queremos mantener nuestra mejor versión»

El CD Tenerife Femenino retomó el pasado lunes los entrenamientos tras el parón FIFA con la vista puesta en la jornada 9 de la Liga F, en la que visitará al Levante UD este sábado. Tras unos días de descanso, el conjunto blanquiazul vuelve al trabajo con energía renovada y la motivación de mantener su buena dinámica en el arranque liguero.

Sandra Castelló destacó la importancia del descanso y el buen momento que atraviesa el equipo: «La verdad es que el parón nos ha venido bien para recargar energías y buscar la mejor versión del equipo», dijo. «Ahora afrontamos dos salidas importantes; la primera, ante el Levante UD, un rival complicado, pero queremos seguir con la buena dinámica que estamos teniendo fuera de casa», siguió para añadir que, hasta ahora, les «está yendo bien» y quieren «mantener esa racha».

La centrocampista reconoció que el equipo «se siente fuerte» y confía en mantener la línea de trabajo mostrada durante las primeras jornadas. «Tenemos que seguir confiando en nuestro trabajo, como lo hemos hecho en los encuentros a domicilio, y centrarnos en hacer nuestro partido», señaló. Comentó también que el equipo «está realizando una buena temporada y debemos continuar en esa línea».

Castelló también quiso poner en valor la competencia interna y el compromiso del grupo, asegurando que todas quieren jugar y para eso trabajan día a día, para seguir sumando minutos. «El trabajo del grupo está siendo muy bueno, la competencia es alta y eso nos exige sacar nuestra mejor versión para estar al máximo nivel».

Además, la futbolista destacó el impacto positivo del cambio de instalaciones y el salto que ha supuesto para el club y la plantilla, ya que ha sido un cambio «muy positivo para todas». «Las nuevas instalaciones suponen un salto importante tanto para el club como para las jugadoras, y eso se nota en nuestro rendimiento», mencionó.

El Costa Adeje afronta una nueva semana de entrenamientos con ilusión y confianza, reforzado por las buenas sensaciones de este inicio liguero y con el objetivo de seguir creciendo y sumando en una Liga F cada vez más competitiva.