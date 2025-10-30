El Costa Adeje se centra en el «partido trampa» de este fin de semana

El CD Tenerife Femenino visitará un estadio histórico, como lo es el Ciutat de Valencia, para enfrentarse al Levante UD, colista de la competición y equipo que todavía no conoce la victoria en esta temporada.

Visita al Ciutat de Valencia

Sobre la visita del Costa Adeje a este emblemático campo, Eder Maestre advirtió que las jugadoras tienen que «vivirlo como un incentivo», ya que lo afronta como un «partido trampa» al haber una diferencia clasficatoria considerable, que hace que el Tenerife cuente con «la responsabilidad de ganar, sabiendo que ellas se están jugando mucho».

Son dos equipos que atraviesan dinámicas totalmente diferentes, el Levante es un conjunto que «ahora mismo está en una posición difícil», dijo el técnico vasco, asegurando que el cuadro granota «es un histórico del fútbol femenino» al que se le empiezan a ver directrices diferentes gracias al cambio de entrenador que tuvieron hace escasas semanas.

«Cuando la diferencia de puntos empieza a hacerse tan evidente, da igual la jornada en la que estemos, ellas ya empiezan a estar necesitadas de sacar esos puntos para ir cerrando la brecha, así que ya empiezan a vivir cada partido como una final y ese añadido -y más jugando en casa con todo el contexto de cambio de entrenador-, pues entiendo que se nos presenta un partido muy complicado», expresó el técnico blanquiazul.

Claves

«Será un partido de detalles, donde tendremos que manejar muy bien las situaciones de contraataque que por desgracia nos han penalizado en los dos últimos encuentros en acciones puntuales y, sobre todo, mejorar la eficacia en el área», apuntó sobre una de las «claves», para él, de este cruce.

En cuanto a la buena producción ofensiva que ha presentado el representativo, aseguró que van a «intentar estar en el volumen de producción de hasta la fecha, confiando en que las que no han entrado en los partidos anteriores, se celebren con goles en esta en esta jornada».

Altas y bajas

En relación a las jugadoras internacionales que se marcharon al parón, adelantó que Aleksandra Zaremba ya está disponible y que tanto las argentinas Mili Martín y Paulina Gramaglia, como Sakina Ouzraoui, volverán hoy a la dinámica con el grupo.

Como bajas, permanece la de la capitana Pisco, «que sigue en esa situación de lesión de larga duración», a la que se le añade la situación de problema muscular de Fatou Dembélé. Además, Mari José también tiene una «situación de meniscitis que no le está permitiendo entrenar», añadió.

Yerliane Moreno, por su parte, «ya ha presentado una semana de entrenamientos con garantías» de recuperación, por lo que esta semana se incorporará con el grupo.

Buena noticia para las guerreras que siguen recuperando efectivas para un tramo liguero de gran importancia como lo es el cierre de año natural, que ha de ser con las mejores sensaciones posibles para marcar el devenir de una temporada que ha arrancado de buena manera para las blanquiazules.