José Herrera, entrenador del Al-Hilal femenino y ex del Costa Adeje Tenerife: "Eder Maestre es un entrenador con las ideas claras y mucha personalidad"

¿Cómo ha sido adaptarse a la cultura saudí?

Ha sido una experiencia tanto personal como profesional que me ha marcado profundamente, y siempre en el mejor sentido. Más que cambiarme la vida, diría que me la ha enriquecido. Siempre me he considerado una persona agradecida y afortunada por poder dedicarme a lo que realmente me apasiona. La adaptación no ha sido difícil; me siento muy feliz y cómodo viviendo en Arabia Saudí, un país increíblemente seguro y acogedor.

¿Qué le sorprendió más de Arabia?

La belleza de todo: la arquitectura, el cuidado de los espacios, la limpieza y la modernidad. También me encanta el trato de la gente; siempre nos reciben con una sonrisa. Imagino que el hecho de trabajar para Al Hilal influye, pero en general, los saudíes son muy hospitalarios y respetuosos allá donde vamos.

Cuénteme un poco sobre la liga saudí, ¿se parece en algo a la Liga F?

Es una liga que está creciendo a un ritmo impresionante, aunque de manera muy estructurada y progresiva. Esta es la tercera temporada en la que la Premier League femenina es completamente profesional. La principal diferencia con la Liga F radica en el número de equipos –solo diez–, la cantidad de partidos y, sobre todo, en los amplios periodos de parón durante la temporada. Ahora bien, en cuanto a inversión, estadios, infraestructuras y apoyo institucional, aquí se ha avanzado muchísimo más que en España.

¿Cómo es su día a día en Arabia Saudí?

Nuestra vida aquí es muy tranquila, muy estructurada y enfocada al trabajo. Siempre encontramos un rato para entrenar, salir a cenar o seguir descubriendo el país. Arabia Saudí es un lugar muy seguro, con una cultura fascinante y llena de matices.

Desde fuera da la sensación de que el fútbol femenino está creciendo muy rápido en Arabia, ¿usted cómo lo percibe?

Sí, totalmente. Creo que esta evolución se debe principalmente a tres factores: la mejora evidente de las futbolistas saudíes, el alto nivel de las jugadoras internacionales que están llegando a la liga, y la incorporación de cuerpos técnicos y entrenadores extranjeros con mucha experiencia, que están elevando notablemente el nivel táctico de los equipos.

Volviendo a España, ha sido una época de cambios en el combinado nacional femenino. Uno de ellos, la entrada de Sonia Bermúdez al frente del banquillo. ¿Qué impresión le genera la nueva seleccionadora?

Sonia es una mujer y exfutbolista que representa una auténtica leyenda del fútbol femenino español y europeo. Es una referente para todas nuestras jugadoras y una fuente de inspiración. Ha empezado de forma brillante, con muy buenos resultados y un gran juego, así que cuenta con todo nuestro apoyo, tanto ella como la Selección.

¿Qué opinión le merece la reaparición en una lista de Jenni Hermoso y Mapi León?

Confío plenamente en que su decisión ha sido la adecuada. Sonia y su cuerpo técnico conocen en profundidad a todas las jugadoras seleccionables, así que estoy seguro de que ha sido una decisión muy pensada, consensuada y acertada.

¿Qué le queda del Costa Adeje? ¿Sigue en contacto con gente del club?

Guardo muchísimos buenos recuerdos, especialmente de los días en los que conseguimos victorias importantes como equipo: el estreno en el Heliodoro, el primer partido ante el FC Barcelona en el Johan Cruyff… son momentos que se quedan para siempre. Sigo en contacto con muchas jugadoras de aquella etapa, que fueron más de dos temporadas como entrenador y también en otras funciones dentro del cuerpo técnico.

¿Ha seguido al equipo desde la distancia?

Sí, suelo revisar los resultados los lunes o martes, después de que nosotros hayamos jugado aquí, y siempre me alegra ver que les va bien. Creo que Eder Maestre es un entrenador muy metódico, con las ideas claras y mucha personalidad. Le deseo lo mejor en esta etapa; se lo merece y ojalá le sirva para seguir creciendo.

Lo que resulta indiscutible es que el equipo no ha parado de crecer. ¿Le enorgullece ver esa evolución sabiendo que usted también fue parte?

Sí, por supuesto. Siempre me alegra saber que a los clubes en los que he trabajado les va bien. Seguí desde aquí la fusión con el CD Tenerife y me pareció una gran noticia, fruto de un trabajo que llevaba años buscándose.

A nivel personal, ¿le ilusiona la idea de regresar algún día a entrenar en España?

Con el tiempo y la experiencia aprendes que, si te haces ese tipo de preguntas en mitad de una temporada, corres el riesgo de desviarte de lo realmente importante: el equipo y las futbolistas. Ahora mismo estamos totalmente centrados en ganar nuestro próximo partido contra Al Nassr, lo que nos permitiría mantener el liderato y seguir en lo más alto.