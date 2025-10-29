Arias: «Trabajo a diario para que llegue mi gol»

El CD Tenerife Femenino regresa a los entrenamientos y durante esta semana preparará el compromiso ante el Levante UD, que será el primero de dos partidos consecutivos lejos del Rodríguez López.

La delantera Ari Arias, quien en un inicio partía como titular del conjunto blanquiazul y se vio relegada al banquillo con la irrupción de Carlota Suárez, volvió a tener minutos en el encuentro ante el Badalona, siendo además su debut en el Heliodoro. La madrileña expresó que, después de este pequeño parón, el equipo ha aprovechado para «meterle más caña» estas semanas y estar «como siempre, más que preparadas para lo que viene».

«Hay mucho trabajo detrás e intentamos prepararlo lo mejor posible», afirmó. Continuó diciendo que, dependiendo de cada rival, se centran en «aspectos tácticos» u otros, y advirtió que están «con muchas ganas y trabajando mucho en todas las sesiones de cara al fin de semana».

El Costa Adeje viajará a Valencia esta semana para visitar el Ciutat de Valencia, estadio del Levante con una capacidad de 26.354 espectadores, por lo que Arias aseguró que siente «mucha ilusión y ganas de que llegue ya» esa fecha marcada en el calendario.

La delantera no había sumado más minutos sobre el césped desde la victoria a domicilio por 0-4 al Sevilla FC, en la segunda jornada de la Liga F Moeve, sin haber podido disfrutar de un partido en el Rodríguez López hasta el pasado domingo 19 de octubre, día en el que debutó como jugadora del representativo blanquiazul ante la afición isleña. Por ello, confesó que para ella «es un orgullo poder disputar minutos en el Heliodoro», declarando que «al final, todo trabajo tiene sus frutos» y, tanto ella como sus compañeras, seguirán «trabajando en lo que depende de cada una» de ellas. «Estoy muy feliz de tener mis primeros minutos en el Heliodoro y seguiré luchando para que pronto llegue el gol», añadió.

Ari Arias es un ejemplo de que el compromiso y el trabajo duro terminan premiando al sacrificado. La atacante madrileña se mantiene en una búsqueda constante de mejora para poder entrar en los esquemas de Maestre y reencontrarse con el gol en la Liga F. n