CD Tenerife Femenino
Vergés: «Volvemos con las pilas cargadas y con deseo de ganar»
La central catalana analiza el encuentro contra el Levante y avisa de que el equipo «está potente» para el regreso a la Liga F
El CD Tenerife Femenino ha disfrutado de una semana de parón FIFA que ha aprovechado para descansar y reponer fuerzas, y regresar a la Liga F Moeve manteniendo el nivel mostrado hasta ahora, perdiendo solo un partido –por 0-1 ante el Eibar– y situándose como sextas clasificadas con 13 puntos en el casillero.
Elba Vergés, una de las jugadoras que más ha usado Eder Maestre, ya que ha jugado casi la totalidad de los minutos disputados hasta ahora, comentó que el enfrentamiento de este fin de semana ante el Levante «será un partido importante y complicado porque el rival también viene de un cambio de entrenadora», por lo que aguarda a ver «cómo pueden plantear ellas el partido», para las blanquiazules poder contrarrestar el juego y la dinámica del cuadro valenciano, que no conoce todavía la victoria esta temporada.
«Al equipo esta semana de desconexión le ha venido bien, vamos a volver con las pilas cargadas y con el deseo de volver a ganar fuera de casa», aseguró la central. Destacó también Vergés la importancia de seguir estirando la dinámica fuera de casa, que ha sido clave para la posición actual del representativo en la liga, para que también «llegue en su momento a casa». «Estamos potentes, así que hay que darle continuidad», siguió.
El equipo jugará en el Ciutat de Valencia, hecho que remarcó la catalana: «Es importante también poder jugar en otro estadio, tanto para el club como para el fútbol femenino, que se den estos escenarios».
