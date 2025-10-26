Ange Koko: "Terminaré mi carrera en Tenerife, no veo otra posibilidad"

Ange Koko ha vuelto para quedarse. Para siempre. «Si recibo una oferta de fuera, no la aceptaré», aclara descartando que se repita una salida del CDTenerife como la que protagonizó en diciembre de 2024 para fichar por un equipo de Arabia Saudí. El club blanquiazul anunció su regreso el 1 de octubre. La costamarfileña apura su puesta a punto para ayudar en el césped.

¿Koko? ¿Ange? ¿Qué prefiere?

Tengo cuatro nombres, que es algo normal en Costa de Marfil, y un apellido, N’Guessan. Mis dos primeros nombres son Koko y Ange –Mariette y Christelle, los otros dos–. Así está bien. Me gusta así.

De Abiyán, ¿no?

Sí. Es una ciudad muy importante de Costa de Marfil. De hecho, está considerada la capital económica del país. Allí nací y he vivido.

¿Cómo es su familia?

Soy la tercera de cinco hermanos. Vivíamos de un negocio familiar, pero mi papá falleció y todo cambió. Ese negocio ya no existe. Siempre he ayudado a mi familia en la parte económica. Creo que soy muy importante para ellos.

¿Cuándo supo que quería dedicarse a jugar al fútbol?

Siempre supe que quería ser futbolista. Recuerdo que empecé desde muy pequeña, en la escuela, jugando con niños y amigos. Era lo que más me gustaba hacer. En mi país hay una gran afición al fútbol, sobre todo por la selección. No era muy fácil para nosotros ver partidos de ligas extranjeras por la televisión, porque no llegaban los canales, pero sí hay mucha pasión.

¿Podría vivir de este deporte ahora en Costa de Marfil?

Para una mujer, antes era muy difícil vivir del fútbol en mi país. La situación ha mejorado con el paso del tiempo, pero tampoco mucho. Si la comparamos con España, se notan las diferencias. Aquí, el nivel es bastante alto. En Costa de Marfil no llega a ser fútbol profesional.

¿Cómo despegó su carrera?

Conseguí llegar a un equipo de la Primera División de Costa de Marfil –Omnes de Dabou– y de ahí pasé a la selección absoluta con la suerte de que nos clasificamos para el Mundial que se celebró en Canadá en 2015 –jugó la fase de grupos con Alemania, Noruega y Tailandia, pero no pudo acceder a las eliminatorias–. El Mundial me dio la oportunidad de recibir ofertas y fiché por un club de Lituania.

Qué cambio, ¿no?

Pasé de vivir en Costa de Marfil a verme en Lituania. La adaptación no fue sencilla, porque el idioma de allí es muy difícil y nadie hablaba francés. Y hacía mucho frío. Pero la experiencia resultó muy bonita. Estuve un año allí –en el Gintra Universitetas– y luego me fui a Chipre, que es una Isla y es parecida a Tenerife. Me gustó bastante –jugó en el Anorthosis Famagusta una temporada, la 2015/2016–.

Y después, a España.

Sí. Firmé un año con el Barcelona. No ganamos la Liga (16/17), pero estuvimos cerca del campeón, que fue el Atlético. Recuerdo que Aitana Bonmatí estaba empezando. Y ahora la miras y ya ha ganado tres veces el Balón de Oro. También estaban Alexia Putellas, Jenni Hermoso, Marta Torrejón, Vicky Losada... Un gran equipo.

Llegamos al momento en el que la UDTenerife se cruza en su camino. ¿Cómo lo recuerda?

En principio llegué a la Isla para estar solo un año, pero después fueron dos, tres, cuatro... y ya llevo ocho años aquí. La llegada fue muy acogedora. Sergio (Batista, presidente), Julio Luis (Pérez, vicepresidente) y las compañeras me facilitaron mucho la adaptación. Por eso continuó en Tenerife. Es un lugar que me recuerda a Costa de Marfil, por el clima, por la gente...

Esa relación tan estrecha se interrumpió durante unos meses, en diciembre de 2024 por su salida a un equipo de Arabia Saudí, el Al-Ula. ¿La razón fue solo económica?

Pero también quería vivir una experiencia diferente en otro lugar, conocer otro tipo de fútbol... La liga no es como la española; es amateur. Pero se está trabajando para evolucionar. Aparte de eso, la gente es muy amable, pero la cultura es totalmente diferente.

¿Tenía claro que iba a volver a Tenerife tan pronto?

Sí. Y todo fue muy fácil, porque Tenerife es mi casa y Sergio y Julio son como mis padres. Antes de irme a Arabia Saudí en enero sabía que iba a regresar pronto. Y ellos también lo sabían. Son dos personas muy importantes en mi vida. Este es un club muy familiar. Es más, sé que voy a terminar aquí mi carrera. Lo tengo claro. No veo otra posibilidade. Si recibo alguna oferta de fuera, sé que no la aceptaré.

Entonces, ¿tiene planeado continuar su vida en Tenerife?

Sí. Voy a vivir aquí e iré a mi país para pasar las vacaciones, pero pasaré mucho tiempo en la Isla.

¿Cuál es su rincón favorito?

Me gusta San Isidro, porque vivo allí. Pero hay otras partes de Tenerife que me gustan mucho.

¿Qué le gusta hacer, aparte de jugar al fútbol?

Ir al gimnasio, si tengo tiempo, leer, ver a mis amigos y amigas... Y también sigo otros deportes. El baloncesto es el que más me atrae.

¿Sigue al CB Canarias?

Sí, claro. He ido a verlo alguna vez al pabellón de La Laguna.

¿Volvemos al fútbol?

Sí, volvamos.

¿Qué tal ve al equipo?

El equipo está muy bien en este inicio de temporada. Está siendo muy competitivo. El trabajo del entrenador y del staff es genial.

Falta el triunfo en casa...

Es lo que nos falta, sí. Pero tampoco estamos preocupadas por eso. El fútbol es así, con empates, derrotas y victorias. Creo que ante el Badalona fuimos mejores;solo nos faltó un gol más.

¿Cuándo veremos a Koko de nuevo en acción?

El cuerpo técnico está trabajando duro conmigo para que pueda empezar a jugar. Estamos en eso. Hay que tener en cuenta que llegué más tarde al equipo y que las compañeras están a un nivel muy alto. Pero estoy segura de que poco a poco iré entrando.

¿Cómo ha sido el reencuentro? ¿Qué tal las sensaciones?

Soy una persona tímida, pero creo que la gente me quiere mucho. Supongo que es porque mi trabajo habla por mí. Parece que me he ganado el respeto de la afición por eso, por lo que hice antes y por lo que estoy haciendo ahora.

Ha sido un retorno con muchos cambios. Entrenan en El Mundialito, juegan como locales en el estadio Heliodoro Rodríguez López, llevan el escudo del CDTenerife en el uniforme...

Estamos muy contentas por el trabajo que ha hecho del club, por los cambios, por poder trabajar en césped natural... Se nota una evolución. Se ha hecho una labor fantástica para poder llegar a esta situación. Me alegra por nosotras y también por la afición, que nos está apoyando mucho. Este es un equipo que quiere crecer y llegar lo más arriba posible. Es mi opinión. Queremos luchar contra los mejores, con el Barcelona, el Real Madrid... Nos gustaría demostrar que en la Isla también hay mucho talento. Lucharemos para estar entre los cuatro mejores clubes de la Liga.