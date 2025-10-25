Patri Gavira: «El equipo se va satisfecho al parón»

El CD Tenerife Femenino avanza con paso firme en una temporada marcada por los cambios y los retos. Tras las ocho primeras jornadas de la Liga F Moeve, el equipo tinerfeño muestra una identidad sólida, compromiso colectivo y la ilusión de competir cada fin de semana en un escenario histórico como el Heliodoro Rodríguez López, donde la afición se ha convertido en un pilar fundamental.

Una de las capitanas del equipo, Patri Gavira, ha hecho balance del recorrido de la primera vuelta, destacando el esfuerzo del grupo y el trabajo realizado dentro y fuera de casa. «El equipo ha trabajado muy bien esta primera parte de la primera vuelta» afirmó. Además, la gaditana considera que se marchan al parón FIFA «satisfechas», sobre todo «fuera de casa», consiguiendo una suma de puntos que «siempre son importantes». Confesó también que el cuadro isleño ya se encuentra «pensando en conseguir la primera victoria en casa».

A pesar de que se les esté atascando de momento este logro, consideró que el equipo «está muy bien» y «se va tranquilo». «Cierto es que esto solo acaba de empezar, pero de momento estoy contenta», siguió.

Acerca de lo que tardó el equipo en marcar goles en el Heliodoro, comentó que el vestuario «está tranquilo» porque «genera muchas ocasiones de gol», por lo que cree que lo que tienen que hacer es «darle continuidad» e intentar que lleguen «más goles» para que la afición «pueda celebrar» y, aún más importante, «que llegue la ansiada victoria».

La central andaluza es una de las futbolistas que no ha salido del verde en ninguno de los ochos compromisos del Costa Adeje, lo que refleja la confianza de Eder Maestre en ella, completando los 720 minutos posibles hasta el momento. Gavira asegura que no ha dejado de «trabajar mucho» porque cada vez son «más exigentes la competición, los entrenamientos y las compañeras». Eso le obliga a mantener una dinámica de trabajo e intensidad alta para poder conservar su puesto en el once del técnico vasco. También comentó que, por esa misma razón, el representativo «está cada vez mejor».

Con la vista puesta en la reanudación del campeonato tras el parón, el Costa Adeje Tenerife afronta las próximas jornadas con la ilusión de seguir compitiendo en la élite del fútbol femenino con los mejores resultados y brindar a su afición la primera victoria en el Heliodoro Rodríguez López. Pero para eso aún habrá que esperar al primer partido en casa. Antes, el domingo 1 noviembre, a las 11:00, visita al el Levante UD, en la Ciudad Deportiva de Buñol.