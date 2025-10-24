«Estoy segura de que llegarán más victorias»

El CD Tenerife Femenino dejó atrás el primer tramo de la temporada con buenas sensaciones tras las ocho primeras jornadas disputadas en la Liga F Moeve. En un curso histórico para el club, con el Heliodoro Rodríguez López como escenario de sus partidos en casa, el equipo tinerfeño continúa demostrando su competitividad y compromiso jornada tras jornada.

La futbolista onubense Cinta Rodríguez hizo un balance de la trayectoria del equipo y afirmó que «el análisis es muy bueno». «Es verdad que en estas ocho jornadas no hemos podido brindarle una victoria a la afición en casa, pero también es cierto que hemos competido muy bien», añadió Cinta.

El equipo solo ha sufrido una derrota (0-1 con el Eibar) y, en total, lleva tres victorias y cuatro empates. Los triunfos tuvieron lugar lejos de casa, «que fue donde más costó la temporada pasada». En cuanto a los encuentros en el Heliodoro, destaca el esfuerzo del equipo y el papel del público. «La afición nos ha arropado y estoy segura que llegarán las victorias».

Sobre el encuentro del pasado domingo, señaló que tuvieron «un rival complicado» como el Badalona Women (2-2), pero, aún así, sacaron un punto haciendo dos goles, «que ya era hora aquí en casa».

El grupo ya piensa en los próximos partidos –el 1 de noviembre visita al Levante– y en «darle los primeros tres puntos a la afición».

El arranque «ha sido muy exigente», dice, por lo que esta semana de descanso vendrá «muy bien para poder desconectar un poquito» y regresar «con las pilas recargadas» para enfocarse en el próximo partido ante el Levante.