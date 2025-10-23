Natalia pone al servicio del grupo su «versión 2.0».

La centrocampista lagunera del CD Tenerife Femenino, Natalia Ramos, repasó su momento deportivo en una temporada especial.

El curso pasado, la pivote regresó a la dinámica de grupo tras un año de lesión por una fractura de ligamento cruzado anterior que sufrió en abril de 2024. Ahora, Ramos está siendo una de las piezas clave en el esquema de Eder Maestre, siendo una de las tres futbolistas que han completado todos los minutos de las ocho jornadas disputadas hasta el momento.

«Gracias a Dios me encuentro muy bien, para mí en una versión 2.0 de Natalia Ramos», expresó. «Físicamente me siento cada día mejor, entendiendo y cogiendo los conceptos y mejorando cada día», confesó. «Espero continuar en esta línea y que sigan viniendo muchísimas cosas más», apuntó.

«Personalmente me encuentro muy feliz», dijo mostrándose muy agradecida por la situación que vive, ya que cuenta «con muchísimos minutos y la confianza del míster y el cuerpo técnico». Pero no se conforma y tratará de «mejorar cada día» para aportar «lo máximo» al equipo, a las compañeras, «si puede ser, con goles», como el penalti que marcó el domingo ante el Badalona (2-2), sumando así su segundo tanto en liga. Aunque, si no, Natalia siempre ofrecerá «muchísimo trabajo».

Haciendo un repaso del tramo de temporada disputado, opinó que el Costa Adeje está «haciendo muy buenos partidos» y que el equipo viene en una «dinámica muy positiva», aunque no negó que les «ha costado un poquito que entren goles». Al respecto, recordó que están generando las ocasiones, «que es lo más importante». «Estoy segura que con el trabajo que seguiremos haciendo, seguirán entrando más», avisó.

Sobre la primera victoria que se resiste en el templo blanquiazul, aseguró que, «evidentemente, todos queremos conseguir un triunfo ante nuestra afición». Cree que se les ha escapado por «pequeños detalles». «Hemos hecho muchos méritos para poder llevarnos la primera victoria en casa, pero así es el fútbol, estamos en la máxima categoría y, al final, esos elementos del juego siempre marcan la diferencia», continuó Natalia antes de la visita que realizó el equipo a las instalaciones de Loro Parque.

A pesar de no encontrar la senda de la victoria en casa, el equipo «sigue sumando», que es crucial para que se mueva por la zona alta de la tabla. «Solo conocemos una derrota y creo que estamos en la línea buena de trabajo y tenemos que continuar en esa dinámica», dijo.