La curiosa buena racha que del Costa Adeje Tenerife que se rompió ante el Badalona: los dobletes tinerfeños dejan de ser talismán

Desde la temporada de su estreno en Primera División (la 15/16), el ahora Costa Adeje Tenerife Egatesa (antes Granadilla y ahora fusionado con el CD Tenerife) ha disputado un total de 303 partidos ligueros repartidos en 11 temporadas, incluyendo los siete de la actual. Hasta el pasado fin de semana, cuando Natalia Ramos –de penalti– y Paola Hernández marcaron frente al Badalona en el Rodríguez López, solo en 12 de esos más de 300 partidos habían coincidido dos tinerfeñas como goleadoras de la entidad blanquiazul y, hasta el pasado domingo, todos esos partidos habían acabado con victoria del equipo tinerfeño. Esta vez se rompió la racha con un empate (2-2) en la reciente cita de la Liga F Moeve.

Hasta el duelo frente al Badalona, habían pasado cerca de cinco años desde la última ocasión en la que dos tinerfeñas coincidieron al celebrar un tanto con la camiseta del Costa Adeje en el mismo enfrentamiento. Fue en enero de 2021 en un duelo que acabó en goleada frente al Deportivo (4-1). Ese día anotaron Paola Hernández y María José Pérez. Unos meses antes, también en la 20/21, fueron María José y Natalia las que compartieron felicidad en el triunfo ante el Espanyol (2-0). Fue un 4 de noviembre.

En Badajoz, el comienzo

Ya por orden cronológico, hasta tres precedentes salen en la 15/16. El primero, el 8 de noviembre en la goleada por 1-4 en el campo del Santa Teresa (Badajoz) con María José y Ana González como protagonistas. Idéntico resultado (1-4) que el 13 de diciembre de 2015 en Oviedo. Aquella tarde marcaron María José y Marilén Delgado. Ya el 20 de febrero, coincidiendo con la jornada 17, María José y Ana González aportaron en el 4-0 al Zaragoza. Jornada feliz en La Palmera.

En la 16/17, fueron Ana y una jovencísima Natalia Ramos (17 años) quienes anotaron dos de los ocho goles que el Granadilla le endosó al Fundación Albacete. En ese 12 de marzo (8-1) se fija, por ahora, la mayor goleada a favor de la historia del representativo en la Primera División Femenina. Una campaña después, en la 17/18, María José y Ana festejaron contra el Huelva (5-1 el 6 de diciembre) y el Athletic Club (4-1 el 11 de marzo).

Todos los dobletes tinerfeños en los partidos del Tenerife Femenino en Primera División. / E.D.

Con Pier, la más numerosa

En la 18/19, la más prolífica de todas y siempre con Pier Luigi Cherubino en el banquillo (Toni Ayala solo pudo dirigir al equipo en la primera jornada antes de causar baja por un problema de salud y Pier comandó al club hasta final de curso), hasta cuatro fueron las ocasiones en las que dos tinerfeñas mojaron en la misma cita.

La primera, el 23 de septiembre frente al Valencia, cuando María José y Ana González aportaron en un 3-0. La segunda, el 9 de diciembre contra el Albacete (1-3). Ese día vieron portería Aithiara (en su primera etapa en el club) y María José. Unos meses después, el 17 de marzo de 2019, las protagonistas fueron Ana (que además hizo un doblete) y María José. Solo una semana después, el día 24, Natalia y María José fueron las artífices del triunfo en Sevilla (0-2).

El tándem más repetido

En la lista, cómo no, destaca María José Pérez. La futbolista de Añaza ha anotado 79 goles con la elástica tinerfeñista en sus 256 duelos ligueros. Pérez, por supuesto, es la máxima goleadora de la historia del club y, de hecho, ha formado parte de la plantilla en diez de las 11 temporadas del club en la élite. Solo se ausentó en la 16/17, cuando firmó por el Levante, y en este último, ya con 41 años y escasa participación en el equipo de Eder Maestre. No es casualidad que haya participado en 11 de los 13 dobletes tinerfeños (la que más) y que, junto a la granadillera Ana González, seran el tándem que más se repite: hasta seis veces.