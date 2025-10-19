Al Costa Adeje se le resiste el primer triunfo en el Heliodoro

El Costa Adeje Tenerife neutralizó en dos ocasiones los goles del Badalona Women (2-2). Natalia Ramos, pasado el primer cuarto de hora, igualó de penalti el gol tempranero de Lice Chamorro para las catalanas, que volvieron a adelantarse a la media hora con Llompart culminando un contragolpe. Antes del descanso, Paola Hernández, con un golpeo colocado al palo largo, devolvió el empate, que fue definitivo a pesar de la superioridad a lo largo del segundo tiempo de un cuadro blanquiazul que aún no conoce la victoria como local.

Apenas habían transcurrido dos minutos de juego cuando Elba salió sin acierto a despejar un servicio en largo de Sonia Majarín, dejando el balón en bandeja para que Lice Chamorro, desde la frontal del área, abriese el marcador con un golpeo pegado al poste. En la réplica, Carlota Suárez dio el primer aviso local con un disparo lejano desviado por una defensora a la esquina.

Tras el saque de córner, la propia Carlota remató de cabeza y Elena Julve desvió la trayectoria del balón con la mano, concediendo una pena máxima que Natalia Ramos se encargó de transformar en el 1-1 pasado el primer cuarto de hora. Fue el primer gol del Costa Adeje como local en este curso.

Poco después, Sakina rozó la remontada con un intento desde lejos, pero Canales metió la manopla para evitarlo.

El equipo tinerfeño llevó la iniciativa con el balón en su poder, pero no se mostró cómodo en defensa y el conjunto catalán aprovechó la situación para crear peligro mediante transiciones rápidas. Así, Paula estrelló un balón en el larguero y, a la media hora, Llompart estableció el 1-2 culminando una nueva acción de contragolpe con un disparo desde fuera del área.

Antes de llegar al intermedio, la portera visitante evitó el empate de Sakina Ouzraoui y Amani no atinó entre los tres palos al cazar el rechace. Sin embargo, la igualada acabó llegando en el minuto 37 gracias a Paola Hernández, quien cazó un mal despeje de Elena Julve en el interior del área, se perfiló y colocó el balón junto al palo largo. Con el 2-2 terminó la primera parte.

Al regreso de vestuarios, el equipo de Eder Maestre siguió llevando el peso del partido y mejoró en la faceta defensiva para no pasar serios apuros, aunque le costó llegar con mayor claridad a las inmediaciones del área visitante. Los intentos de Sakina Ouzraoui y Paola Hernández apenas generaron sensación de peligro para un Badalona Women que trató de hacerse fuerte en defensa y buscar sus opciones a la contra, con escasa profundidad.

Ya en la recta final del choque, las guerreras intentaron dar un paso al frente y Amani tuvo una buena oportunidad para adelantar a las suyas, pero su tiro raso desde la frontal lo atrapó Canales en dos tiempos. Lo siguieron intentando las blanquiazules con más corazón que cabeza, teniendo Aleksandra la última opción en el descuento con un disparo elevado. Sin embargo, la falta de acierto en los metros decisivos evitó que el marcador volviera a alterarse. Después de empatar con el Espanyol y el Real Madrid (0-0) y perder ante el Eibar (0-1), el Costa Adeje volvió a pinchar en el Heliodoro Rodríguez López. El siguiente intento en casa será a mediados de noviembre, con el Granada como visitante. Antes, doble salida, a los campos del Levante y el Madrid CFF.

UD Costa Adeje Tenerife: Noelia Ramos; Aleksandra, Elba, Gavira, Aithiara (Iratxe, 81’), Cinta (Clau Blanco, 64’), Natalia Ramos, Amani, Paola Hernández (Castelló, 81’), Sakina Ouzraoui y Carlota (Ari Arias, 71’),

FC Badalona: Canales; Nuria (Nerea Carmona, 81’), Cubedo (Pujadas, 66’), Sonia Majarín, Itzi, Jankovska (Lorena, 86’), Paula (Ana, 46’), Llompart, Elena Julve, Lice Chamorro (Kullashi, 81’) y Banini.

Goles: 0-1, m. 3: Lice Chamorro. 1-1, m. 19: Natalia Ramos, de penalti. 1-2, m. 29: Llompart. 2-2, m. 37: Paola Hernández.

Árbitra: Espinosa Ríos (Comité Madrileño). Amonestó por el lado local a Patri Gavira, Paola Hernández, Aithiara, Cinta, Amani y Ari Arias; y por el visitante a Llompart.

Incidencias: Heliodoro Rodríguez López. 1403 espectadores.