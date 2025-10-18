Sonia Bermúdez se olvida del CD Tenerife Femenino

Ayer se dio a conocer la lista de convocadas de la nueva seleccionadora española, Sonia Bermúdez, en la que, una vez más, no hay ninguna jugadora del CD Tenerife Femenino.

En el Costa Adeje confiaban en que, tras el cambio de entrenadora en la selección –Bermúdez por Tomé– y, sobre todo, por el buen comienzo de las blanquiazules en esta temporada y el desempeño demostrado en los últimos años, alguna de las guerreras –como Noelia o Paola Hernández, que han sido internacionales pero en categorías inferiores-, podía llegar a la absoluta desde el club por primera vez.

De igual manera, la convocatoria presenta algunas sorpresas como la vuelta de Jenni Hermoso y de Mapi León, principales novedades. La lista es para las semifinales de la Liga de Naciones, que se jugarán contra Suecia, el día 24 en La Rosaleda –Málaga– y el 28 en Gotemburgo.

Jenni llevaba ausente de la selección desde octubre de 2024, tras jugar contra Canadá un partido amistoso, y la barcelonista Mapi León, desde julio de 2022. En septiembre de 2023, con Montse Tomé al frente, renunció a ir a con el equipo.

El resto de la convocatoria la cierran Cata Coll, Adriana Nanclares, Eunate Astralaga, Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, María Méndez, Jana Fernández, Lucía Corrales, Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi, Mariona Cladentey, Esther González, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro y Cristina Martín-Prieto.