El Costa Adeje y la Universidad Europea unen fuerzas

El alumnado del grado de Marketing de la Universidad Europea analizará y desarrollará la estrategia de marca del club dentro de la asignatura Marketing de Producto y Marca. El proyecto permitirá que los alumnos trabajen directamente con la realidad de un club deportivo profesional, aplicando sus conocimientos en un entorno real.

«Creemos firmemente en el valor del conocimiento, la formación y el trabajo en equipo como pilares fundamentales en el desarrollo tanto deportivo como humano», señaló el presidente del club, Sergio Batista. «Iniciativas como esta nos permiten seguir creciendo como institución y, al mismo tiempo, contribuir a la formación de futuros profesionales comprometidos con los valores que también defendemos desde el deporte: esfuerzo, respeto y superación», añadió.

La jugadora Paola Hernández también compartió su experiencia con los alumnos: «Como deportista y también como universitaria, es una satisfacción poder participar en iniciativas que conectan el deporte con la formación académica», comentó. «Este tipo de proyectos enriquecen a ambas partes y permiten mostrar el trabajo que hay detrás de un club profesional, más allá de lo que se ve en el terreno de juego», agregó Paola.

El proyecto permitirá a los estudiantes abordar diferentes fases del desarrollo de marca del club, centrándose en áreas como el diagnóstico de imagen, el diseño de estrategias de posicionamiento y la propuesta de acciones de comunicación adaptadas a las distintas etapas de crecimiento de la entidad.