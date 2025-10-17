Eder Maestre: «No vamos a perder nunca la ambición»

El CD Tenerife Femenino se ha visto inmerso en una semana atípica para la entidad, pues prepara el siguiente encuentro tras una derrota liguera, la primera desde que arrancó la competición. Lejos de ser un momento en el que se siembre la duda en el vestuario del equipo blanquiazul, Eder Maestre afirmó en sala de prensa que el equipo «no va a perder nunca la ambición», por lo que la idea sigue siendo la misma y, a pesar de no estar satisfechos con el resultado, el objetivo se mantiene claro.

Lo primero que hizo el entrenador fue confirmar que, por fin, la enfermería avanza positivamente, ya que tanto Yerliane como Sandra Castelló pudieron entrar en la convocatoria de la jornada pasada, quedando a la espera de Pisco y María Estella, que seguirán sin estar disponibles para jugar este fin de semana ante el Badalona.

En cuanto a la semana de trabajo, Maestre dejó muy claro que los ánimos en ningún momento han estado bajos, aunque encajar la derrota siempre cuesta y no es plato de buen gusto para nadie. Mantuvo que una de las claves para el club es «tener los pies en la tierra» y entender que los rivales también «tienen derecho a hacer las cosas bien» pero, la misión de las blanquiazules permanece bien definida: «Tenemos que tratar de llenar la mochila de puntos, sobre todo en los partidos en los que los merecemos».

Del «ruido» generado tras la derrota, declaró que es uno que «va a estar ahí, pero es natural», dando a entender que el equipo puede sobreponerse sin problema a lo que se hable de fuera porque el proyecto está muy definido y el trabajo hecho hasta el momento ha sido muy grande.

Algo que también tiene muy claro el técnico vasco es cómo deben afrontar los partidos las futbolistas: «Tenemos que naturalizar el proceso», dijo. «Vamos a salir al campo –en casa y fuera– para tratar de dar nuestra mejor versión y, a partir de ahí, confiar en que va a salir todo bien».

Este fin de semana se dará una situación que se repetirá pocas veces en la temporada y es que, tanto el equipo masculino como el femenino jugarán como locales, algo que puede generar preocupación sobre el estado del césped y cómo éste puede interferir en los planes de juego o en las lesiones de los futbolistas. Maestre fue claro y conciso: «Mientras esté igual para todos, no tengo ningún tipo de problema».

Sobre el rival repasó su trayectoria, en la que destacó la llegada de un inversor la temporada pasada, que es el que marca las aspiraciones del proyecto. «Es un equipo que tiene mucha calidad en todas las líneas y desde la temporada pasada apuestan por Ana Junyent», lo que les hace dar esos pasos para posicionarse como un equipo contender, con aspiraciones a estar en los puestos de arriba en la tabla clasificatoria.

Comentó también que el Badalona es un conjunto que «hace daño a través del balón», que «quiere y le gusta tenerlo», por lo que las guerreras deberán estar atentas en esa faceta del juego.

«Sabemos que va a ser un partido muy disputado» decía sobre el duelo frente al conjunto catalán, añadiendo que se descargarán en cuanto a la «responsabilidad comparativa de proyectos» pero que sí asumirán la parte que les corresponde como equipo local y por esa deuda con la afición de brindarles la oportunidad de ganar en el Rodríguez López y que la gente pueda celebrar el triunfo con la plantilla.