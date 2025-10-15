Las intocables de Eder Maestre

El inicio liguero del CD Tenerife Femenino ha estado marcado por la estabilidad en el juego del equipo. Doce puntos en divididos en tres victorias y tres empates en los que las jugadores de Eder Maestre solo han recibido dos goles, siendo el segundo equipo menos goleado de la Liga F y el segundo mejor visitante de la misma, solo detrás del Barcelona que encadena un pleno de victorias.

Esto en, gran medida, es gracias al trabajo que han desempeñado las futbolistas en todos y cada uno de los estadios que han visitado, aunque también tiene que ver la mano del técnico vasco que, analizando los equipos titulares que ha sacado, deja entrever que será muy difícil hacerle cambiar de opinión sobre su once tipo.

En los siete partidos disputados hasta ahora, se pueden apreciar únicamente tres cambios: Ari Arias por Carlota Suárez, Claudia Blanco por Aithiara y la alternancia –cada dos partidos– en la portería entre Noelia Ramos y Nay Cáceres.

A partir de ahí, el once inicial siempre ha sido el mismo, completándose con Patri Gavira, Elba Vergés, Fatou Dembele, Aleksandra Zaremba, Natalia Ramos, Paola Hernández, Amani y Sakina Ouzraoui.

De todas ellas, hay tres jugadoras que lo han jugado todo. Patri Gavira, Natalia Ramos y Zaremba han completado los 90 minutos de todos los compromisos que ha tenido el conjunto blanquiazul, confirmando que son las tres jugadoras más intocables para el míster, sumando 630 minutos en total. Justo detrás de ellas están Amani –con 623–, y Fatou Dembele y Elba Vergés –sustituida el domingo por primera vez– con 620 cada una.

Además, cuenta claramente Eder Maestre con dos revulsivas que han jugado todos los partidos que han estado disponibles. Iratxe acumula 102 minutos distribuidos en las segundas partes, y Gramaglia se coloca como segunda en este ranking con 97.

Cabe destacar que el fichaje de la argentina se anunció el 1 de septiembre, por lo que la primera jornada estaba todavía fuera del equipo y en la segunda apenas entrando en dinámica pero, a partir del partido ante el Espanyol, en el que estrenaba convocatoria, Maestre demostró por qué pidió su llegada, siendo la primera jugadora a la que daba ingreso.