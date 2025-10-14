Hospiten patrocina el duelo contra el FC Badalona Women

El CD Tenerife recibirá el próximo domingo 19, en el Heliodoro Rodríguez López, a las 16:00, al FC Badalona para la octava jornada de la Liga F Moeve, partido que patrocinará Hospiten y del que ya se disponen entradas, de manera online, en la web del club, así como también en las de Tomaticket.

El encuentro, marcado por la importante fecha en la que se disputa, tendrá carácter solidario, estando dedicado al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con una serie de acciones especiales impulsadas por Hospiten en colaboración con el CD Tenerife Femenino y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Con la intención de dar la máxima visibilidad a la importancia de la prevención, durante el encuentro se repartirán pulseras conmemorativas, además de gorras y tote bags rosas de la mano de Hospiten.

El presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, destacó la relevancia deportiva y solidaria del encuentro: «El domingo tenemos una cita muy importante, con diversas connotaciones». «En el ámbito deportivo nos jugamos mucho, y a nivel institucional, el carácter solidario y los valores que propone el club al contribuir a una causa tan noble como la lucha contra el cáncer, de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer y Hospiten. Queremos que la gente que acuda no solo disfrute del partido, sino que también colabore con esta causa solidaria», comunicó.

Comentó también la situación que vive el equipo en el Rodríguez López, asegurando que «tiene que llegar la victoria en casa» y esperan que sea «este domingo». «Que esta causa tan noble nos ayude y nos dé alas para conseguir esos tres primeros puntos en el Heliodoro», finalizó.

La jugadora del primer equipo femenino, María Estella, puso en valor la iniciativa, comentando que «es uno de los patrocinios más importantes de la temporada». «Aportar nuestro granito de arena y juntarnos con la Asociación Española Contra el Cáncer y Hospiten es algo muy especial», siguió. La futbolista invitó «a todos» a que vayan al partido. «No solo por lo deportivo, sino por la importancia de unirnos todos contra el cáncer», adujo. Sobre el compromiso del equipo aseguró que el vestuario llega «con la misma ambición» a pesar del anterior partido y afirmó que se está haciendo un trabajo «espectacular» por parte del cuerpo técnico y las jugadoras. «Vamos con muchas ganas y esperamos llevarnos los tres puntos y marcar en el Heliodoro, que puede ser algo muy bonito», cerró.

Los aficionados recibirán pulseras rosas de Hospiten a su llegada al Heliodoro Rodríguez López, mientras que la mascota Gara animará al público con el lanzamiento de gorras y bolsas rosas a las gradas durante el transcurso del partido.