El Heliodoro se le atraganta por ahora al Costa Adeje

El CD Tenerife no está consiguiendo sacar un resultado positivo del Heliodoro Rodríguez López, y después de tres partidos ya iguala su peor arranque en su feudo a lo largo de sus 11 temporadas seguidas en la élite. Las de Eder Maestre han cosechado dos puntos de nueve posibles después de los empates sin goles ante el Espanyol y el Real Madrid, y la derrota sufrida este fin de semana frente a la SD Eibar, en la que las blanquiazules perdieron por la mínima.

Esta situación opaca totalmente el gran momento que viven las guerreras fuera de la isla, donde las cosas les están yendo rodadas: empate en Lezama y tres victorias en Sevilla, Murcia y País Vasco, firmando así diez puntos de los doce posibles a domicilio. Un rendimiento contrario a las prestaciones habituales del Costa Adeje en sus arranques de curso, donde suele ser más sólido en su feudo, mientras sufre en sus salidas. En total, el representativo blanquiazul suma doce puntos en las primeras siete jornadas de la Liga F Moeve, posicionándose en la quinta plaza de la clasificación a tan solo dos puntos de la fase previa de la Liga de Campeones Femenina.

Esos dos empates que ha cosechado hasta la fecha como bagaje en sus actuaciones como local, son la misma puntuación que el cuadro isleño firmó en sus tres primeros duelos en casa en la 19/20. En aquella ocasión, el todavía denominado Granadilla solo pudo empatar contra el Logroño y al Real Sociedad, cayendo contra el Levante. En el otro lado de la moneda, hasta cinco temporadas en las que el club isleño ha sumado seis de sus nueve primeros puntos en casa, la última de ellas en la 23/24, cuando el cuadro blanquiazul superó al Betis y al Sporting Huelva. Incluso en dos de estos ejercicios, el 15/16 y el 16/17, el único tropiezo en esta puesta en escena llegó contra el todopoderoso FC Barcelona.

Ya en la campaña más reciente las pupilas de Eder Maestre fueron capaces de sumar cuatro puntos tras vencer al Sevilla, perder luego contra el Real Madrid y igualar a continuación frente al Levante. De haber repetido ese mismo registro, el Costa Adeje estaría ahora en puestos de honor. Sin embargo, las guerreras parecen tener un gran problema en casa, y ese es el gol. Cero tantos anotados en el templo blanquiazul, que contrastan mucho con los diez marcados lejos del mismo. Una situación que ha de solucionar de inmediato el cuadro isleño si quiere seguir optando a pelear con los grandes de la liga y a no bajar en la clasificación, para no alejarse del sueño europeo que tan anhelado es por todas.

El Tenerife tiene argumentos para poder estar arriba y pelear por cosas grandes y es por ello que, a priori, se puede pensar que es un simple bache, teniendo que ver también la adaptación al nuevo estadio, que no comparte absolutamente ninguna característica con el Municipal de Adeje, un campo más corto, más estrecho, sin tanta capacidad y, sobre todo, de césped artificial. La primera oportunidad para cambiar la dinámica llegará este domingo contra el FC Badalona Women. Ese día las guerreras tienen una consigna más que clara: ganar para darle a la afición blanquiazul la primera gran alegría y empezar así una nueva dinámica en el Heliodoro.