Eder Maestre se culpa de la derrota del Costa Adeje: "Soy el máximo responsable; he facilitado que el Eibar se llevase el partido"

El gesto de Eder Maestre cuando arribó a la sala de prensa del Rodríguez López hablaba por él. El entrenador del Costa Adeje Tenerife apenas necesitó cuatro palabras para ilustrar su profunda frustración tras la derrota frente al Eibar. “Ahora mismo siento rabia”, expuso Maestre justo después de tragar en seco. Y no poca, sino “bastante”.

Lejos de apuntar la falta de acierto de sus jugadoras, el vasco asumió toda la responsabilidad de la derrota. “Tenía más ganas que nadie de ganar este partido. He asumido unos riesgos y el que toma la última decisión soy yo. Soy el máximo responsable de haber expuesto al equipo por querer ganar y contentar a nuestra afición metiendo a más jugadoras de ataque y, lejos de ganar, he facilitado que el Eibar se llevase el partido”, lamentó Maestre.

Nada que reprochar

A sus pupilas, de hecho, “nada que reprochar”. “Nada que reprochar a las chicas porque su partido ha sido muy bueno. Para haber lanzado 23 veces a portería, algo habrás hecho bien. Yo al equipo no le puedo pedir más”, manifestó convencido.

En su análisis del enfrentamiento, el técnico quiso también “poner en valor al rival” que había asaltado el feudo tinerfeñista. “Es importante entender cómo venía el Eibar y, si atendemos a las declaraciones de su entrenador, había dicho que su equipo estaba concediendo muy poco. Nostras hemos tirado 23 veces, siete entre palos, y lanzado diez córneres. Algo habremos hecho bien para tener esa producción, pero a veces entra y a veces no. En el fútbol son las áreas las que marcan las diferencias. Sabemos quiénes somos y que nuestro objetivo es la permanencia. Cuando sometes a ciertos rivales sabes que no vas a poder vivir de tener una, sino necesitar unas cuantas. Las hemos tenido. Yo aplaudo al equipo, no les pudo pedir más a las chicas”, sostuvo.

Faltaron dos cosas

Cuestionado por el atasco ofensivo de su equipo en la recta final del choque, Maestre defendió que el fútbol “es muy complejo, más complejo que difícil”. “Si ya es complejo con un plan estable con el que has trabajado durante la semana, imagínate cambiando cosas. Nos han pasado dos cosas. La primera, la falta de tiempo que ha generado precipitación. Y luego, estar preparadas para cuando ellas llegaran. Hoy he generado unos últimos minutos de incertidumbre al equipo y eso nos ha costado un gol. Es así”.

En el apartado individual, destacó la participación de María José Pérez. La santacrucera dispuso de minutos por primera vez en la temporada. “Teníamos claro que en este escenario con poco espacio entre líneas, ella es una jugadora con mucha capacidad por sus características naturales. Queríamos generar un entorno en el que estuvieran tres amenazas: el pie de María José, la velocidad de Aithiara y a una delantera de área como Gramaglia”, indicó el técnico del Tenerife Femenino.

María José Pérez. / María Pisaca

Natalia, "fastidiada"

“Estamos fastidiadas”, espetó cabizbaja Natalia Ramos apenas unos minutos después de la conclusión del duelo. “Hemos hecho muchísimas cosas bien, pero ya sabíamos el tipo de rival al que nos enfrentábamos. Nos han llegado y han hecho gol y nos quedamos superdisgustadas. Trabajamos con el objetivo de poder sumar hoy de tres”.

Seguidamente, la futbolista puso el foco en el duelo del próximo domingo, también en casa y frente al Badalona. “Toca trabajar en el siguiente partido y corregir cosas. La semana será igual o más importante que esta. Hay que resetar y empezar ya a preparar ese partido para poder sumar de tres delante de nuestra gente”, zanjó Ramos.