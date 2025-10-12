La falta de acierto anula a un Costa Adeje que cede en casa frente al Eibar y pierde su condición de invicto (0-1)

El Costa Adeje Tenerife perdió su condición de invicto tras caer ante un Eibar que aprovechó una de sus pocas llegadas (0-1). El femenino del CD Tenerife dominó con total claridad el partido y generó multitud de ocasiones, sin acierto en los metros finales. Por su parte, el equipo vasco se mantuvo bien replegado en defensa y aprovechó una contra aislada en la recta final para llevarse los tres puntos y alejar a las insulares del sueño de la Liga de Campeones. De la posibilidad de ser segundas, a 'caer' al quinto puesto.

Mejores desde el comienzo

Las guerreras se mostraron muy superiores desde el inicio, dominando el centro del campo sin pasar apuros en defensa ante un rival que se limitó a defenderse de las constantes llegadas a las inmediaciones de su área. El primer aviso lo dio Paola con una volea desde la frontal atrapada por la portera, y después, Patri Gavira remató ligeramente desviado un saque de esquina al primer palo.

En uno de los muchos saques de esquina de los que dispuso el Costa Adeje en la primera mitad, Clau Blanco remató en el segundo palo y obligó a una defensora a desviar bajo palos. Más tarde, en otro córner ejecutado por Natalia Ramos, Patri Gavira envió un testarazo por encima del larguero. Pese a la insistencia blanquiazul, el 0-0 no se alteró al descanso.

Patri Gavira reclama un córner tras una jugada de ataque. / María Pisaca

Siempre sin éxito

En la segunda mitad el guion fue el mismo, el cuadro tinerfeño acosó la portería rival pero la falta de acierto condenó a las de Eder Maestre. A los siete minutos de la reanudación, Carlota Suárez no llegó por poco a rematar a la red un servicio de Ouzraoui, y poco después, la propia Carlota tiró junto al poste escorada a la derecha en el área. También lo intentó Elba de cabeza, sin problemas para Astralaga.

Ya en la recta final, el Eibar aprovechó los espacios para hacer daño a la contra. Así, en el minuto 87, Sara Martín se internó por la derecha y sirvió al segundo palo donde Carmen, libre de marca, solo tuvo que empujar a la red. Paola Hernández pudo igualar con un disparo lejano que salió rozando la escuadra, pero el tiempo escaseaba y el 0-1 no se alteró.