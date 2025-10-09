Camiseta solidaria por el Día Mundial del Cáncer de Mama

El CD Tenerife Femenino, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y con el apoyo de Hospiten, impulsa una emotiva acción solidaria con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra el próximo 19 de octubre.

Las camisetas solidarias, diseñadas de manera altruista por la ilustradora Paula Padrón, serán usadas por las futbolistas cuando salten al campo los próximos encuentros del 12 y 19 de octubre, en el Heliodoro Rodríguez López. Estas, estarán disponibles para su compra solidaria en la tienda física dentro del propio estadio, a un precio de 15 euros, en los encuentros ante SD Eibar y FC Badalona Women.

Esta camiseta simboliza la unión entre el espíritu combativo del equipo y la fuerza de todas las personas que luchan contra el cáncer de mama. El lema Detrás de cada mujer, existe una historia que la convierte en guerrera estará impreso en la misma, incrustada en el escudo, muestra de la seña de identidad de la entidad y lo comprometida que está con la causa.

Con esta iniciativa, el Costa Adeje Tenerife Egatesa presume de reafirmar «su compromiso con la sociedad y su papel como embajadoras del deporte femenino y solidario sumándose a la lucha contra el cáncer».

Los beneficios de esta acción irán destinados de manera íntegra a la Asociación Española Contra el Cáncer y al estudio y prevención del cáncer de mama. n