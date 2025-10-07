El Costa Adeje Tenerife, mejor visitante de la Liga F

El arranque que está protagonizando el CD Tenerife Femenino en la Liga F Moeve en esta nueva era para las guerreras está quedando para la historia. Y es que, tras el gran cambio que supuso trasladarse del Municipal de Adeje al Heliodoro Rodríguez López y la incorporación de once nuevas jugadoras para esta temporada, el representativo blanquiazul ha firmado uno de los mejores inicios ligueros de su historia, manteniéndose invicto en la sexta jornada, como cuarto clasificado, un solo gol encajado –el pasado fin de semana ante la Real Sociedad– y a un solo punto de los puestos de liguilla para la Liga de Campeones Femenina.

De esta manera, las jugadoras dirigidas por Eder Maestre siguen demostrando el hambre por superar los registros conseguidos hasta el momento y el trabajo que hay detrás de un proyecto que cada vez es más de presente y menos de futuro. Porque, a pesar de ser el primer año en el que el Costa Adeje Tenerife Egatesa vive bajo una nueva estructura, ya hay una base creada sobre la que camina el grupo, pudiendo conseguir así los resultados que están obteniendo y, además, de la manera en la que lo están haciendo.

Ahora mismo, es el mejor equipo visitante de la competición, habiendo logrado 10 de 12 puntos posibles, ganando tres de los cuatro partidos disputados lejos de la isla: 0-4 al Sevilla, otro 0-4 al Alhama y este último triunfo por 1-2 a la Real Sociedad. El otro punto fue el empate a cero en Lezama ante el Athletic Club de Bilbao. Así es como las guerreras se equiparan al todopoderoso FC Barcelona, que lleva también tres victorias seguidas fuera del Johan Cruyff, pero con un partido menos.

La buena dinámica también se explica por el acierto ofensivo y defensivo del equipo. No es que las guerreras solo hayan encajado un gol hasta el momento -empatando con el Barça en este registro-, sino que han sido capaces de marcar diez goles, lo que significa una media de más de un gol por partido. Un estado de forma imponente que hace que el respeto al distintivo siga creciendo entre los oponentes de la liga.

Este domingo 12, a las 11:00, toca desempeñarse en el Heliodoro Rodríguez López, donde tampoco le ha ido mal, empatando a cero ambos duelos ante Espanyol y Real Madrid, respectivamente.

Sobre el último duelo en tierras vascas, donde las isleñas cosecharon una victoria por 1-2 ante la Real Sociedad, Natalia Ramos ha dejado claro que «estos son los partidos que nos definen como un equipo valiente y aguerrido».

La mediocentro tinerfeña -goleadora ante la Real de penalti- aseguró sentirse «orgullosa» del trabajo de sus compañeras ante un rival muy duro, en un partido en el que había que «saber sufrir» y el equipo pudo hacerlo sin problema.

De cara al encuentro contra el Eibar de la próxima jornada, Natalia avisó de que será otro «partido complicadísimo», que se afronta de otra manera al hacerlo frente a afición blanquiazul. Aunque las futbolistas se mantienen «enfocadas en seguir sumando de tres».