El Costa Adeje se acerca a los puestos europeos

El Costa Adeje Tenerife se impuso a domicilio a la Real Sociedad y roza los puestos europeos (1-2). Un buen inicio permitió a las guerreras colocarse con dos tantos de ventaja, aunque un error defensivo le dio la oportunidad al cuadro vasco de recortar diferencias antes del descanso. Al regreso de vestuarios, las txuri urdin dieron un paso al frente en busca del empate, pero las de Eder Maestre se hicieron fuertes en defensa y conservaron su ventaja.

Las guerreras se mostraron cómodas desde el inicio, sin pasar apuros en defensa y dando el primer aviso mediante un testarazo elevado de Carlota Suárez. Así, a los once minutos, llegó el 0-1 tras un servicio de cabeza de Carlota Suárez que recogió Ouzraoui escorada a la izquierda en el área, cruzando el balón a la red.

En el minuto 21, la autora del gol provocó una pena máxima al ser derriba en el área por Moraza, aprovechando Natalia Ramos la ocasión para ampliar diferencias desde los once metros. Poco después, la futbolista marroquí pudo ampliar diferencias con un tiro desde el perfil diestro que desvió la portera local.

A pesar de la clara superioridad del Costa Adeje Tenerife, el conjunto vasco recortó diferencias a falta de diez minutos para el descanso tras una pérdida de Fatou en el área, dejando el balón en bandeja para que Edna hiciese a placer el 1-2 con el que se llegaría al intermedio.

Paso al frente

La Real Sociedad dio un paso al frente al regreso de vestuarios y Andreia rozó el empate en un tiro desde la frontal que salió rozando la base del poste. Después, fue Edna quien pudo repetir anotación con un testarazo cruzado que Fatou despejó sobre la línea de meta.

Durante los últimos compases, el conjunto txuri urdin se volcó con desesperación en busca del empate, tirando más de corazón que de cabeza. Por su parte, las de Eder Maestre se mantuvieron firmes en defensa y supieron gestionar los minutos finales para conservar la ventaja sin grandes sobresaltos.

Con el tiempo cumplido y bajo la lluvia, las guerreras firmaron un triunfo a domicilio –el tercero consecutivo– ante una Real Sociedad que llegaba invicta, y se sitúan ya a solo un punto de la tercera plaza. Un arranque de temporada de altos vuelos, con un nuevo reto en el horizonte: lograr la primera victoria en el Heliodoro Rodríguez López, el próximo domingo a las 11:00, ante su afición.