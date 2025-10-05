El Costa Adeje se acerca a los puestos europeos
Con tantos de Ouzraoui y Natalia, el conjunto blanquiazul se mantiene invicto tras ganar en su visita a una Real Sociedad que tampoco conocía la derrota
ACAN
El Costa Adeje Tenerife se impuso a domicilio a la Real Sociedad y roza los puestos europeos (1-2). Un buen inicio permitió a las guerreras colocarse con dos tantos de ventaja, aunque un error defensivo le dio la oportunidad al cuadro vasco de recortar diferencias antes del descanso. Al regreso de vestuarios, las txuri urdin dieron un paso al frente en busca del empate, pero las de Eder Maestre se hicieron fuertes en defensa y conservaron su ventaja.
Las guerreras se mostraron cómodas desde el inicio, sin pasar apuros en defensa y dando el primer aviso mediante un testarazo elevado de Carlota Suárez. Así, a los once minutos, llegó el 0-1 tras un servicio de cabeza de Carlota Suárez que recogió Ouzraoui escorada a la izquierda en el área, cruzando el balón a la red.
En el minuto 21, la autora del gol provocó una pena máxima al ser derriba en el área por Moraza, aprovechando Natalia Ramos la ocasión para ampliar diferencias desde los once metros. Poco después, la futbolista marroquí pudo ampliar diferencias con un tiro desde el perfil diestro que desvió la portera local.
A pesar de la clara superioridad del Costa Adeje Tenerife, el conjunto vasco recortó diferencias a falta de diez minutos para el descanso tras una pérdida de Fatou en el área, dejando el balón en bandeja para que Edna hiciese a placer el 1-2 con el que se llegaría al intermedio.
Paso al frente
La Real Sociedad dio un paso al frente al regreso de vestuarios y Andreia rozó el empate en un tiro desde la frontal que salió rozando la base del poste. Después, fue Edna quien pudo repetir anotación con un testarazo cruzado que Fatou despejó sobre la línea de meta.
Durante los últimos compases, el conjunto txuri urdin se volcó con desesperación en busca del empate, tirando más de corazón que de cabeza. Por su parte, las de Eder Maestre se mantuvieron firmes en defensa y supieron gestionar los minutos finales para conservar la ventaja sin grandes sobresaltos.
Con el tiempo cumplido y bajo la lluvia, las guerreras firmaron un triunfo a domicilio –el tercero consecutivo– ante una Real Sociedad que llegaba invicta, y se sitúan ya a solo un punto de la tercera plaza. Un arranque de temporada de altos vuelos, con un nuevo reto en el horizonte: lograr la primera victoria en el Heliodoro Rodríguez López, el próximo domingo a las 11:00, ante su afición.
Valoración. Eder Maestre, muy orgulloso. «Me quito el sombrero con estas jugadoras»
Eder Maestre se mostró orgulloso -una jornada más- con su equipo. El técnico del Costa Adeje Tenerife compareció tras la victoria (1-2) en Zubieta con la satisfacción de quien ve a su plantilla crecer y competir sin complejos en cualquier escenario. «Es un partido que habla por sí solo. La valoración es muy positiva, ya que hemos sabido desenvolvernos en dos registros distintos que, aunque opuestos, debemos afrontar siempre desde la humildad y la ambición», comenzó explicando el preparador blanquiazul, que destacó especialmente el dominio mostrado en los primeros compases, cuando las tinerfeñas sometieron a la Real. «Queríamos robar alto y castigar las pérdidas que generáramos. Creo que el 0-3 estuvo mucho más cerca que el 1-2, que llega en una acción desafortunada y les mete en un partido en el que no estábamos sufriendo», analizó Maestre, que elogió a unas jugadoras capaces de sufrir y defender su ventaja con madurez.
«Es una maravilla poder cambiar cosas en directo y salir de Zubieta con tres puntos. Cuando lo logras ante una Real tan bien dirigida, solo queda quitarse el sombrero ante estas guerreras», expuso. De cara al próximo compromiso, ante el Eibar en el Heliodoro, Maestre apela a la misma exigencia. «Es un escenario precioso para demostrar delante de nuestra afición que venimos del barro, que somos un equipo humilde. Tenemos que vivir cada acción como si fuera la última. Me gustaría trabajar esta semana sobre la ambición, la del querer más, y entender que ahora nos toca el otro rol», concluyó el técnico.
