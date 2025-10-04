La Real Sociedad, otro duelo exigente para el Costa Adeje

El CD Tenerife Femenino afronta hoy (11:00, DAZN) un nuevo compromiso de la Liga F Moeve visitando a la Real Sociedad en la Ciudad Deportiva de Zubieta.

El conjunto blanquiazul llega a la sexta jornada en un gran momento de forma tras lograr un resultado positivo ante el Real Madrid en el Heliodoro. Las de Eder Maestre se sitúan en la cuarta posición en la tabla con nueve puntos, tras un brillante inicio de temporada en el que aún no conoce la derrota y no han encajado ningún gol, siendo el único equipo de la Liga F que mantiene estas estadísticas. Con estos registros, el equipo isleño intentará prolongar su buena dinámica en un siempre exigente duelo a domicilio.

«El equipo está ilusionado, el empate ante el Real Madrid (0-0) refuerza nuestra idea y nos da energía», comentó Eder Maestre en la previa del encuentro. «Ha sido una semana corta, por los días de recuperación y el viaje, pero eso no quita que hayamos trabajado este partido con suficiencia», contó antes de asegurar que, a pesar de eso, el grupo no bajará los brazos y seguirá en la línea que han marcado en el arranque liguero. «Queremos hacer un gran partido ante la Real Sociedad y vamos preparadas para ello», dijo.

Una dura prueba en Zubieta

Enfrente estará una Real Sociedad que se presenta al choque como tercer clasificado con 13 puntos. El conjunto txuri-urdin atraviesa también un gran arranque de temporada y llega a la cita tras imponerse en su última salida ante el FC Badalona (0-2). Las donostiarras destacan por la fortaleza que muestran en Zubieta, lo que convierte la visita en una de las pruebas más duras del curso para las blanquiazules.

Y lo será no solo por lo que significaría mantener la dinámica mostrada por el grupo, sino por la relevancia de un resultado positivo en el País Vasco. Serviría para, en caso de victoria, apretar la pelea por el tercer puesto dejando un punto de diferencia entre los dos equipos. No es un objetivo fijado por las blanquiazules, quienes han repetido a lo largo de toda la pretemporada y el comienzo liguero que la meta, año tras año, es poder mantener la categoría, pero alguna que otra jugadora también ha dejado asomar su ambición y convicción en el proyecto, confesando que ve un equipo capaz de pelear por los puestos europeos, algo que podría ser prácticamente tangible en el caso de sacar los tres puntos de Zubieta y traerlos a la Isla.

«Es un equipo que, para mi gusto, es de lo mejor de la competición con balón», dijo el entrenador, que conoce muy bien y de primera mano al distintivo vasco. «Sus jugadoras pueden adaptarse a diferentes posiciones sobre el campo, por lo que debemos tener nuestra capacidad de concentración al máximo, creo que será la clave del encuentro y saber adaptarnos a los ritmos que el partido nos demande» explicó Maestre.

El duelo en tierras vascas se presenta, por tanto, como un enfrentamiento directo entre dos equipos de la zona alta de la clasificación, con un CD Tenerife que buscará mantener su solidez y cosechar de nuevo un resultado positivo en este comienzo de curso.

Hay mucho en juego y las guerreras quieren seguir transmitiendo confianza, además de abrir las fronteras y posicionarlo aún más arriba de donde acostumbra.

El Costa Adeje viajó a San Sebastián con Noelia Ramos, Nay Cáceres, Cinta, Aleksandra Zaremba, Patri Gavira, Fatou Dembele, Paola Hernández, Elba, Sakina, Bernadette Amani, Carlota Suárez, Sandra Castelló, Natalia, Bicho, Clau Blanco, Iratxe, Gramaglia y Jenni López. Aithiara es baja por una lumbalgia. En el parte médico están también Pisco y María Estella. No fueron citadas ni María José Pérez ni Yerliane.