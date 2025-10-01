El CD Tenerife Femenino cierra una campaña de abonos histórica

El CD Tenerife Femenino ha puesto el broche de oro a su campaña de abonos para la temporada 2025/26, alcanzando un resultado sin precedentes: 1.730 abonados se han unido al proyecto bajo el lema de la campaña: “Un mismo escudo, un mismo latido”.

Este registro supone un hito no solo para la entidad, sino también para el fútbol femenino en la isla de Tenerife y en toda Canarias, consolidando el crecimiento y la ilusión que despierta el equipo.

Unidad

El número total de abonados refleja tanto a quienes se han unido de forma exclusiva a la sección femenina, como a quienes, tras adquirir su abono del equipo masculino, han decidido sumar también el de la sección femenina, reforzando así el sentimiento de unión y pertenencia al club.

"Estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado la campaña", señaló el presidente de la entidad, Sergio Batista. "Hemos superado los 1700 abonados, lo que supone un éxito histórico para el club", añadió. Batista incidió en el apoyo que ha tenido el equipo en los dos primeros partidos como local y comentó que esperan "seguir teniéndolo durante la temporada" y que cada vez "se enganche mucha más gente para que siga creciendo el sentido de pertenencia" que tanto buscan.

Cifra histórica

Con esta cifra récord, el club afronta la temporada 2025/26 con el respaldo más sólido de su historia, convencido de que la afición será el motor principal en cada reto deportivo. Unas cifras que se demuestran tras el encuentro ante el Real Madrid en el Heliodoro Rodríguez López, con un total de 6.423 espectadores.