El Costa Adeje frena al Real Madrid en su primera gran tarde como local en el Heliodoro (0-0)

El Costa Adeje Tenerife frenó en seco en el Heliodoro al gigante Real Madrid. Las pupilas de Eder Maestre, que nunca fueron sometidas en el juego aunque necesitaron que la gran heroína Noelia Ramos detuviese un penalti, siguen invictas, imbatidas, y mantienen al femenino del equipo más rico del mundo por detrás en la clasificación (0-0). No hubo victoria, pero sí en final feliz en la primera gran tarde del Tenerife Femenino desde que el Rodríguez López es su casa.

Natalia y diez más

Resuelta la duda de la portería (Noelia Ramos regresó al marco tras dos titularidades consecutivas de Nay Cáceres), el resto del once de Maestre estaba cantado. Defensa de cinco con Aleksandra y Aithiara en los carriles y Fatou, Elba Vergés y Gavira en el eje, centro del campo para Natalia, Amani y Paola y punta de lanza para Carlota (ya por delante de Ari Arias) y Sakina Diki.

En la lista no estaba la grancanaria Pisco. Los problemas que arrastra en la rodilla la sacaron de la convocatoria, pero no del equipo. La capitana saltó al césped al término del calentamiento y lideró la conjura del Costa Adeje justo antes de que sus compañeras se marcharan a vestuarios.

Misa, suplente

En el Madrid, Pau Quesada dejó en el banquillo a Athenea del Castillo y Alba Redondo. Jugaron, claro, Linda Caicedo, Brunn y Eva Navarro. El valenciano tiene que elegir casi siempre entre lo bueno y lo mejor. Cuatro cambios con respecto al equipo que había vencido por 4-0 al Deportivo una semana antes en Valdebebas. La grancanaria Misa, suplente esta temporada tras el fichaje de la alemana Frohms, se quedó de nuevo en el banquillo.

Demasiado contemplativo en la primera parte del su debut liguero en casa (un duelo frente al Espanyol que terminó con un insuficiente 0-0), el Costa Adeje salió esta vez con el cuchillo entre los dientes. Por si había alguna duda, el ingeniero Maestre no dibujó una guagua en su pizarra. Su equipo trataba de ser vertical con el balón e incomodar todo lo posible al cuadro blanco sin él. En el Heliodoro con equipación gris, las de Quesada demostraron de salida el talento que atesoran. Especialmente fina empezó Linda Caicedo. "Es un espectáculo", dijo de la colombiana Aleksandra esta semana. Y no le falta razón.

Carlota, a punto

Al siete de juego, Sakina recibió de espaldas y se giró con una estupenda maniobra para zafarse de su defensora y forzar la falta en campo rival. Desde el perfil izquierdo y en la zona de tres cuartos de campo, Natalia Ramos la puso con música hacia la cabeza de Carlota, quien estando sola quiso ajustar demasiado. Su cabezazo no encontró portería, pero sirvió para desatar el primer rugido del Rodríguez López.

El recinto capitalino volvió a arropar a las blanquiazules. Tribuna llena y muy poblado el anillo inferior de San Sebastián. Algo menos numerosa la Herradura baja, el espacio que se abrió en la tercera y última fase de venta tras agotarse los pases en las gradas laterales.

Aithiara se topa con el poste

Si por arriba llegó la primera gran oportunidad para el Costa Adeje, también en el juego cayó la segunda (36'). Aleksandra centró desde línea de fondo un balón que descolgó Carlota en la frontal del área pequeña. Frohms no acertó a quedarse con la pelota y a punto estuvo Aithiara de empujarla a gol. Fue con todo la orotavense, pero la guardameta alemana desbarató su golpeo a quemarropa y, de paso, chocó abajo con ella. Aithiara no pudo celebrar el tanto y, para colmo, se estrelló contra el palo al perder el equilibrio. Por suerte para ella y alivio para el público, el accidente se quedó en susto.

Los últimos diez minutos de la primera mitad fueron un deja vu constante de la misma secuencia. Aleksandra encontró una autopista a la espalda de la aparentemente fatigada Yasmin para, una y otra vez, correr al espacio y meter la pelota en el área siempre desde la línea de fondo. Sus asistencias fructificaron, pero levantaron siempre el aplauso de una afición entregada que reconocía la audacia de las guerreras, que se fueron al descanso sin poder festejar el ansiado gol, pero con la confianza de haber peleado de tú a tú contra un gigante y mantenido de nuevo su portería a cero.

Aithiara, dolorida y atendida tras golpearse contra el palo. / Arturo Jiménez

Noelia se pone la capa

De esta manera, no extrañó que fuese Quesada, y no Maestre, quien movió a su equipo a la vuelta de vestuarios. Entraron Athenea, Feller y Redondo. Un ataque nuevo para el cuadro merengue, escoltado ahora por Linda Caicedo en la mediapunta. Dinamita. Las piernas frescas se notaron demasiado pronto. Feller encontró espacio entre Fatou y Aleksandra y, una vez dentro del área, metió la bota para llegar medio segundo antes que la zaguera maliense, que no pudo evitar el contacto. Penalti que Paola Cebollado certificó tras acudir a la pantalla.

Dabritz pidió la pelota. Quería el gol la alemana. No contó la gigante Noelia Ramos, que adivinó la trayectoria del chut, abajo a su derecha, y atrapó en dos tiempos. El Heliodoro lo celebró como si de un gol anotado se tratara (60'). Aunque el Real Madrid reclamó que la portera se había adelantado, las imágenes no ofrecían duda alguna, su intervención fue completamente reglamentaria. El estadio, por si caso, cantó aquello de "así gana el Madrid" mientras la colegiada aragonesa revisaba la acción. El público se activó tanto que, aprovechando un lanzamiento al lateral de la red de Sakina un par de minutos después, entonó entusiasmado el "sí se puede". Tantas gargantas empujan mucho. Este domingo fueron 6.423, casi el triple que frente al Espanyol dos semanas antes.

Sakina reclama penalti

Superado el 70' y tras otra impresionante maniobra en campo rival, Sakina se internó en el área y acabó cayendo y reclamando un derribo. Maestre quemó su segunda bala de revisión con la jugada, pero Cebollado mantuvo su decisión tras una consulta exprés a la pantalla. No había nada. O, al menos, no era suficiente.

A falta de un cuarto de hora, Maestre dio entrada a Sandra Castelló. Se marchó Paola, que había podido participar algo menos en el segundo tiempo. Menos talento y más brega para la medular. Ya en el 82' y con el Madrid topándose una y otra vez con el engranaje defensivo blanquiazul, fue Gramaglia la que saltó al verde en el lugar de Carlota. La última fue Iratxe, revulsivo habitual que esta vez relevó a Sakina.

Los nueve minutos de añadido (justificados por la tardanza en las revisiones de las jugadas polémicas le dieron casi más suspense a los últimos minutos que el juego de un ya entonces impotente Real Madrid, que nunca estuvo cerca de inquietar a Noelia Ramos, la gran figura del partido. No hubo arreón blanco, pero sí fiesta blanquiazul. Y por todo lo alto, como la coreografía improvisada que bailaron Iratxe, Fatou y Clau Blanco frente a San Sebastián y el grito final del equipo en la zona de banquillos.