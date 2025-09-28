Eder Maestre quería más: "Puede que se nos hayan escapado dos puntos"

Orgulloso de su equipo, pero contrariado porque quería más y sintió que su equipo, el Costa Adeje, bien pudo haber tumbado al Real Madrid y llevarse la victoria. Así compareció Eder Maestre tras el empate a cero en el Rodríguez López entre Real Madrid y Tenerife Femenino. Escuchando su discurso, claro, se entiende aún más la valentía con la que sus futbolistas afrontaron la contienda. «Estoy supersatisfecho y supercontento, pero me voy con la sensación de creer que puede que se nos hayan escapado dos puntos. Luego bajarán las pulsaciones y entenderemos que hay que poner en valor el partido que se ha hecho», comenzó relatando.

Maestre, seguidamente, se deshizo en elogios hacia la respuesta del público. «El ambiente ha sido espectacular. No hay palabras. Sientes el abrazo y el calor de la gente. Para nosotras era muy importante poder corresponderles con un buen partido. He repetido suficientes veces que tenemos que ser un equipo valiente. Con esa valentía se asumen riesgos, pero esto funciona porque hay un espectador que quiere divertirse».

La Tribuna del Heliodoro Rodríguez López, llena durante el Costa Adeje-Real Madrid. / Liga F

No son un equipo defensivo

Al margen de la diversión y el pundonor de las suyas, de este Tenerife Femenino destaca su extraordinario balance defensivo. Cero goles en contra en las cinco primeras semanas de campeonato. «Estoy muy contento. Me gustaría que no se clasificase a este equipo, por nuestros números, como un equipo defensivo porque no es que vivamos colgados debajo del larguero, ni mucho menos. Nuestra fase defensiva, de hecho, lo que busca es robar lo más alto posible. Es cierto que el Real Madrid te va empujando y, obviamente, sus posesiones son más largas. Pongo en valor el trabajo de todo el equipo y cómo viven desde la disciplina absoluta», reflexionó.

De entre sus futbolistas, el entrenador destacó la labor de Amani, Paola y Natalia. Las tres estuvieron «espectaculares, y no solo en la fase defensiva». Igual de brillante estuvo Noelia Ramos a la hora de detener el penalti que lanzó Dabritz. La tinerfeña alterna en el marco con Nay Cáceres. La propuesta del técnico es poco habitual, pero funciona. «Es una gestión por bloques en la que la portera sabe que se gana su oportunidad durante la semana. Son dos auténticas jabatas. Se mejoran diariamente la una a la otra y esta temporada se van a llevar algo mucho más grande que lo minutos, que es el crecimiento personal», celebró.

Aithiara y Aleksandra

El vasco, además, se refirió al partido de Aithiara y Aleksandra, incombustibles en los costados. Destacan en un equipo que transmite, de por sí, un excelente estado de forma física. «Son jugadoras con una solidaridad al esfuerzo que nos permiten ser el equipo que somos. Lo que se ve aquí es el reflejo de lo que pasa, y de lo que sufren, de lunes a viernes. Desde la temporada pasada, haciendo un análisis del equipo, se nos generaron muchas alertas porque entendimos que el equipo no estaba capacitado para sostener ritmos altos en campo grande. En el apartado físico hay un gran trabajo. Yo estoy emocionado por lo que las chicas son capaces de llevar a cabo», expuso.

El míster zanjó sus reflexiones con otro reconocimiento a su equipo, que sigue cuarto: «Seguiremos intentando brindarles las mejores herramientas posibles a las jugadoras para que puedan disfrutar compitiendo contra un Real Madrid a campo grande mirando a los ojos a las jugadoras que tenían delante».