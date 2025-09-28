El Costa Adeje, ante su gran oportunidad en el Heliodoro

Primera cita de altos vuelos en el Heliodoro Rodríguez López desde que se convirtió en hogar oficial del Costa Adeje Tenerife. Hoy domingo (16:30 horas), el conjunto tinerfeño se cita con uno de los colosos del fútbol femenino nacional en un escenario por todo lo alto. El combinado dirigido por Eder Maestre recibe al todopoderoso Real Madrid, cada año más empeñado en poner fin a la dictadura del FC Barcelona. Las blancas se plantarán en la Isla, eso sí, sin ningún tipo de reservas, no solo por el margen mínimo que siempre tienen en su intento de destronar el vigente campeón, sino también porque las de Pau Quesada ya conocen de primera mano lo que últimamente les ha hecho sufrir su rival de esta jornada. Su último enfrentamiento ante las isleñas, un empate (1-1) en el Alfredo Di Stéfano en la temporada pasada.

Dos semanas después de su bautismo oficial en el coliseo de la calle San Sebastián –un insípido empate sin goles frente al Espanyol–, el conjunto blanquiazul regresa a su nuevo bastión con una ocasión casi perfecta para plantarle cara al Real Madrid. El equipo blanco, aunque ya empieza a carburar con cuatro victorias consecutivas –dos en la liga y dos en la Champions–, aún arrastra el peso de su titubeante arranque, con una derrota ante el Atlético de Madrid (1-0) y un inesperado tropiezo contra el Logroño (2-2). Suma siete puntos y ocupa la quinta plaza, uno por debajo y un puesto detrás de un CD Tenerife Femenino que ha firmado un arranque de temporada brillante con un meritorio empate en Lezama (0-0), goleadas contundentes en la Ciudad Deportiva del Sevilla (4-0) y en el Estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca frente al recién ascendido Alhama CF ElPozo (0-4), además del citado empate ante el Espanyol. A todo esto se le añade que el equipo de Eder Maestre es el único en toda la Liga que aún no ha encajado un solo gol. Con estos ingredientes y el historial reciente de partidos igualados ante el Real Madrid, la cita de hoy reúne un argumentario de peso para antojarse como una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa.

Primera vez del Real Madrid

En el archivo de duelos disputados por el club representativo en el coliseo capitalino, jamás se había cruzado con el Real Madrid. Sí lo hizo con el Barcelona, en las campañas 24/25 (0-2), 23/24 (0-2) y 22/23 (0-6), e incluso ante rivales como el Alhama (0-0 en la 22/23) o el Tacuense (2-0 en la 16/17), pero nunca con el conjunto blanco.

Para esta cita ante el subcampeón de la temporada pasada y equipo clasificado para la fase de grupos de la Liga de Campeones, el técnico Eder Maestre ha convocado a Noelia Ramos, Cinta Rodríguez, Fatou, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui, Bernardette Amani, Ari Arias, Carlota, Aleksandra Zaremba, Sandra Castelló, Nay Cáceres, Natalia Ramos, Bicho, Clau Blanco, Mari José, Elba Vergés, Iratxe Pérez, Aithiara Carballo, Patri Gavira, Gramaglia, Jenni López y Milagros Martín. n