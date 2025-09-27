Maestre espera una versión «más vertical» del Madrid

El CD Tenerife Femenino afrontará mañana un partido muy especial en el arranque de Liga F, pues el Real Madrid -recién clasificado a la Liga de Campeones Femenina- llega a la Isla para enfrentarse al representativo blanquiazul en su templo, el Heliodoro Rodríguez.

El técnico del Costa Adeje, Eder Maestre, analizó al rival en sala de prensa, donde afirmó ver cambios en el equipo madrileño, que tiene una tendencia más ofensiva a la que acostumbraba la pasada campaña, entre otras cosas.

«Sería un escenario precioso», comentó sobre lo que supondría otorgarle la primera victoria en casa a la afición tinerfeña ante todo un Real Madrid, que llega a la cita directamente por debajo en la clasificación -quinto- del Tenerife -cuarto-, a un solo punto de distancia.

Añadió además que sería ideal no solo ganarle al conjunto blanco, sino poder «darle continuidad a la dinámica» que atraviesa el equipo. «Sería muy importante», dijo.

Acerca del Real Madrid, explicó que «también viene en una línea ascendente» y no solo de resultados, sino «de rendimiento», por lo que aseguró que deben estar preparadas para un partido «muy difícil».

Una de las claves del encuentro para el entrenador vasco es que, en relación a temporadas anteriores, el Real Madrid presenta «ciertos patrones diferentes», siendo uno de ellos la verticalización de sus ataques. «Tiene una esencia más contragolpeadora», expresó, igual que «ese ADN» que ha sido tan representativo del equipo blanco.

Maestre, en un símil con la vida misma, argumentó que el partido estará en «tratar de entender en qué registro se va a mover» el rival. «No creo que venga a hacernos nada muy diferente a lo que hemos visto en lo reciente», siguió.

Una de las bases fundamentales del juego de su equipo estará en mantener «unos grados de concentración muy elevados» para poder «desdoblar en esfuerzo y poder llegar a las ayudas cuando este tipo de superioridades aparezcan».

Sostuvo que el conjunto blanquiazul ha de seguir siendo «ese equipo que trata de meter mucho balón en el área» para, a partir de ahí, «generar situaciones incómodas» desde ese primer remate y pueda surgir una segunda acción que acarree algún gol.

El entrenador también se acordó de la afición, a la que invitó a asistir al Rodríguez López para que «ayude a presionar también», como lo hizo contra el Espanyol.

«Siempre es bonito cuando alguien hace lo que le gusta y encima siente el calor del de la afición, pues es doblemente gratificante», confesó.

Los seguidores blanquiazules, de momento, están respondiendo muy bien al llamamiento que han venido haciendo jugadoras, cuerpo técnico y directivos del club, agotando las entradas de Tribuna y San Sebastián baja.