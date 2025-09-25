El 'ingeniero' Maestre levanta una muralla: el Costa Adeje Tenerife iguala la mejor racha de imbatibilidad de su historia

Con la complicidad de una cuadrilla disciplinada y una poderosa línea defensiva, el ingeniero Eder Maestre ha diseñado en su pizarra una muralla que salvaguarda sin fisuras la portería del Costa Adeje Tenerife Egatesa. El femenino del CD Tenerife no ha encajado ni un solo gol en las cuatro primeras jornadas de la competición liguera, igualando así la mejor racha de imbatibilidad del combinado blanquiazul en sus ya 11 temporadas en Primera División. En la máxima categoría del fútbol nacional, solo el Badalona, además del combinado blanquiazul, luce un cero en su casilla de goles encajados en la actual 25/26.

Superadas las cuatro primeras jornadas de competición, y a pesar de que el Costa Adeje suma ya ocho goles a favor (una media de dos tantos por choque) merced a sendas goleadas por 0-4 en los feudos de Sevilla, primero, y Alhama El Pozo, el pasado fin de semana, es el balance defensivo el dato que más destaca de entre los registros del conjunto insular. Además de andaluzas y murcianas, ni el Athletic, en Lezama, ni el Espanyol, en el Rodríguez López, encontraron el punto débil del entramado defensivo ingeniado por Maestre.

El año de Pier, único precedente

Ni un solo gol encajado en los primeros 270 minutos (más añadidos) de la temporada en la Liga F. Solo el Badalona puede presumir de compartir privilegio con el Costa Adeje. No obstante, las de Ana Junyent suman dos unidades menos en el apartado de puntos. Seis, por los ocho del Tenerife, que saca aún más rendimiento de su sobresaliente labor en la retaguardia.

La racha de imbatibilidad toma una dimensión todavía mayor si se toman como referencia los propios antecedentes de la anteriormente UD Tenerife. En las diez campañas anteriores en Primera, en solo una ocasión la entidad presidida por Sergio Batista había enlazado cuatro enfrentamientos consecutivos sin encajar un solo tanto.

Fue en la recta final de la 18/19. Con Pier Luigi Cherubino a los mandos de la nave blanquiazul en sustitución de Toni Ayala (se vio obligado a ser apartado del equipo por un problema de salud), el entonces Granadilla Egatesa cuajó un desenlace histórico del curso. Fueron diez victorias en los últimos 11 partidos de la Liga. Incluso el Barcelona se vio doblegado por un Egatesa imparable en la fecha definitiva del campeonato. María José Pérez, cómo no, fue la autora del solitario tanto del 1-0. Antes, en el capítulo defensivo, las insulares habían vencido al Madrid CFF (0-1), el Fundación Albacete (1-0) y al Rayo Vallecano (0-2) sin recibir ni un solo gol.

Ayala se quedó cerca

No tan destacadas, pero sí muy meritorias, fueron dos rachas similares que se produjeron, precisamente, bajo la dirección de Ayala. La primera de ellas data de la 15/16, la primera en la élite. Tres importantísimas alegrías contra Rayo Vallevano (3-0), Sporting de Huelva (0-2) y Fundación Albacete (1-0) se encadenaron con la portería a cero. La obtenida frente al combinado de Vallecas, además, fue la primera victoria de la historia blanquiazul en la élite nacional. Paloma abrió la goleada y María José, siempre María José, anotó después un doblete. Aunque una semana después de vencer al Albacete se sumó también de tres en el campo del Collerense, en ese choque (1-2), sí encajaron las aquella tarde visitantes.

Dos temporadas después, en la 17/18, Betis (0-1), Sevilla (2-0) y Espanyol (0-3) se toparon con la buena labor defensiva del Ganadilla, que de esa manera despidió la campaña con tres triunfos consecutivos.

Toni Ayala, exentrenador del Costa Adeje Tenerife. / E.D.

Las cinco 'intocables'

En el análisis detallado de la 25/26, sobresalen tres detalles en cuanto a la elección de futbolistas de Maestre. Para empezar, el técnico ha optado por una defensa de cinco jugadoras, o de tres en fase de ataque, con tres centrales. Además, han sido siempre las mismas cinco futbolistas las que han partido de inicio en la zaga: Aleksandra Zaremba ocupa el carril derecho y Aithiara el izquierdo, mientras que Elba Vergés, Fatou Dembele y Patri Gavira blindan el espacio interior. Finalmente, y al contrario de lo que ocurre en la línea de cinco, Maestre sí que ha movido la portería. Mientras Noelia Ramos fue titular en las dos primeras semanas, Nay Cáceres custodió el área propia en las dos siguientes.

Maestre, entre Cáceres y Ramos

Este domingo, frente a un Real Madrid que amenaza con demoler la muralla blanquiazul, Maestre podría marcar una pauta con su elección entre Ramos o Cáceres. El regreso al once de la tinerfeña apuntaría a la voluntad del técnico de rotar en esa demarcación, mientras que la continuidad de la venezolana bien podría ser considerada como la ratificación de que el técnico apuesta ahora por ella como 'su portera'.