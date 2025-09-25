Carlota Suárez, con más confianza que nunca

La delantera del Costa Adeje Tenerife,Carlota Suárez, se ha convertido en una de las grandes protagonistas del arranque de la Liga F Moeve. Con dos goles en las primeras cuatro jornadas, la atacante blanquiazul fue elegida MVP del encuentro frente al Alhama de la última jornada tras firmar una brillante actuación en la victoria a domicilio en la que anotó un tanto y vio como le anulaban otros dos por dudosos fueras de juego.

La jugadora gallega, que está siendo uno de los fichajes que mayor protagonismo e impacto está teniendo en la parcela ofensiva blanquiazul, ha afirmado que el inicio de temporada «está siendo muy positivo», tanto por los minutos que ha tenido como por «los resultados cosechados por el equipo». «Es muy importante haber conseguido abrir la lata de los goles, ya que siempre es lo que más cuesta al principio, pero en general, estoy muy contenta por estos primeros cuatro partidos del equipo», dijo.

La 10 comentó también que está «feliz por los goles» que ha «podido hacer y por las oportunidades» que ha «tenido,que han podido ser más», acumulando 189 minutos en los cuatro partidos disputados hasta el momento. «Me estoy sintiendo importante dentro del esquema del equipo y el tener esas ocasiones cuando me cae el balón dentro del área hace que me sienta muy contenta», ha señalado la atacante del cuadro tinerfeño tras su buen arranque goleador.

Es temprano todavía para mirar los rankings goleadores debido a los pocos partidos jugados, a pesar que Claudia Pina se aleja del resto gracias a sus seis dianas en estos primeros cuatro partidos, pero, tal y como están las cosas, ahora mismo Carlota –y también Aithiara– está dentro del top diez con esos dos tantos, empatada con varias jugadoras.

La llegada de Carlota al Costa Adeje Tenerife este verano procedente del INAC Kobe Leonessas generó altas expectativas y, aunque el inicio de la pretemporada no fue el esperado por molestias físicas, Suárez se ha ido ganando con sus actuaciones un lugar en la ofensiva del equipo: «No fue el inicio deseado por los problemas físicos que acusé, pero desde que pude entrar con el equipo me propuse trabajar para llegar a estar al mismo nivel de mis compañeras». Confesó que cada día se siente «mejor» y aunque le «queda un poco todavía», solo piensa en «seguir trabajando para mejorar».

Sobre el ecosistema de trabajo y la cohesión del grupo, explicó que está siendo «un pilar importante» en esta buena situación del equipo. Aseguró Suárez que las futbolistas se entienden «todas dentro y fuera del campo», lo que le facilita jugar con ellas, y es lo que hace que se reflejen los resultados positivos que están cosechando.

Sobre el duelo ante el Real Madrid, aseguró que «es un partido muy importante» en el que podrán contar con la afición «detrás animando».