Natalia Ramos: «Queremos sentir el apoyo de la afición»

El Costa Adeje Tenerife empieza a preparar de lleno el duelo contra un Real Madrid que le viene pisando los talones en la clasificación. Este fin de semana, las guerreras cuentan con la ventaja de jugar en su –nueva– casa, el Heliodoro Rodríguez López, donde presentaron ayer el partido que se jugará el domingo a partir de las 16:30.

Las jugadoras blanquiazules han mostrado mucho entusiasmo por la temporada que acaba de comenzar y por estar disfrutando de las instalaciones de su nuevo campo de entrenamiento y estadio. Como también han manifestado su ilusión y compromiso por el partido que les espera este fin de semana y que les medirá a uno de los grandes candidatos por acabar en la zona más alta.

La afición también se quiere hacer notar y muestra de ello es que el número de entradas vendidas hasta el momento asciende ya a 1.200, habiéndose agotado las de Tribuna Baja, lo que ha conllevado la decisión de abrir la parte alta de dicha grada. A todo esto se le tienen que sumar los más de 1.500 abonados que tiene el club, lo que invita a pensar que el ambiente en el estadio será inmejorable, con una entrada considerable.

Esto responde también al gran momento que vive el representativo blanquiazul en la máxima categoría del fútbol femenino, la Liga F Moeve, en la que se posiciona como cuarto clasificado, con ocho puntos, ocho goles a favor y la portería imbatida hasta el momento, así como invictas gracias a las dos victorias y dos empates que cosecha por ahora el cuadro de Eder Maestre.

El Real Madrid, su máximo perseguidor, llega a este encuentro con siete puntos, justo por debajo en la tabla clasificatoria, tras haber ganado dos partidos, empatado otro y perdido contra el Atlético de Madrid, que ha empezado la liga de manera extraordinaria. Las blancas, además, vienen en buena dinámica, pues han ganado sus últimos dos partidos de liga y consiguieron llevarse la eliminatoria ante el Eintracht de Frankfurt, en la final de la fase previa para la Champions League Femenina.

Natalia Ramos, centrocampista defensiva del CD Tenerife Femenino, fue una de las protagonistas de la presentación de ayer, comentando, tras el primer entrenamiento de la semana, que el equipo sabe al tipo de rival al que se enfrenta la escuadra blanquiazul. «Será un partido bastante complicado», dijo la lagunera, aunque remarcó que ella y sus compañeras vienen de una «victoria importante en Murcia, frente a un rival también duro» como lo es el Alhama (0-4), por lo que su estado de ánimo se encuentra en una situación inmejorable. «Trataremos de ponerles las cosas lo más difícil posible y sacar un resultado positivo, que estoy segura que con el apoyo de toda la gente lo podemos lograr», añadió.

Sobre la afición y el respaldo que han tenido las jugadoras en este inicio de campaña, aseguró Natalia que se sienten «súper agradecidas». Contó que para ellas es «un sueño» poder decir que el Heliodoro es su casa y confía que este fin de semana contarán con «muchísimo apoyo» de las personas que acudan al estadio para arropar al equipo.

Prometió que el Costa Adeje irá cada vez «a más» y aseguró que ya están «focalizadas» en el partido y en lo quieren hacer en el mismo, en el que esperan poder «brindarle la victoria a la afición».

Por su parte, el presidente Sergio Batista, subrayó la importancia de esta cita para el club: «Poder jugar en el Heliodoro esta temporada es un sueño para nuestras jugadoras y para todo el proyecto». «Afrontar un partido de esta magnitud contra el Real Madrid nos da una gran visibilidad y supone un paso más en la consolidación del fútbol femenino en Canarias», comentó. «Esperamos que el estadio viva una jornada inolvidable», añadió. n