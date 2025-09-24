Aleksandra Zaremba, jugadora del Tenerife Femenino: "Sería fantástico que nuestra primera gran tarde en el Heliodoro fuera frente al Real Madrid"

Su gol de chilena al Alhama en el triunfo por 0-4 del pasado fin de semana ha puesto a Aleksandra Zaremba en el centro de todas las miradas. La futbolista, que asegura no haber caído en la tentación de ver muchas repeticiones de la obra de arte que firmó en Lorca, centra su atención en el duelo de este domingo frente al Real Madrid en el Heliodoro Rodríguez López. Las pupilas de Eder Maestre se ejercitan con responsabilidad e ilusión en El Mundialito. Allí, aun empapadas por sorpresa con la primera jornada lluviosa de la 25/26, se palpa el buen ambiente que reina en un equipo feliz.

La defensora atiende a EL DÍA mientras sus compañeras, de fondo, practican centros y remates con la ayuda de Maestre, que no duda en sumarse al ataque. De fondo se escuchan los 'Siu' (grito de celebración que puso de moda Cristiano Ronaldo) de las que marcan gol. Y las risas. Muchas risas. Zaremba sonríe mientras se gira furtivamente para no perder detalle.

El fin de semana pasado marcó un gol impresionante de chilena. Dígame la verdad, ¿cuántas veces lo ha visto repetido?

Nada, lo vi el domingo y ya está. Te lo prometo [se ríe].

Pero seguro que le habrán llegado decenas de mensajes.

Sí, claro. Me lo han pasado mis compañeras unas cuantas veces, pero solo lo vi el domingo.

Hace apenas un rato la LigaF ha informado de las candidatas a Jugadora del Mes en septiembre. Usted está entre las elegidas.

Jo, pues es un gusto. Qué alegría. Siendo una defensa, es más complicado cualquier premio individual, pero el trabajo siempre está ahí. Este año se está viendo, llevamos cuatro jornadas y cuatro porterías a cero. No solo es mérito de la defensa, sino que todo el equipo ha trabajado para ello.

Y usted lo está jugando todo.

Sí [sonríe ampliamente]. Cada semana intento trabajar para ello. Siento la confianza del entrenador e intento devolvérsela en el campo. Estoy muy contenta.

¿Cómo se encuentra?

Bastante bien. Desde el año pasado, creo, estoy demostrando un gran nivel. Esta temporada llegué con la misma ilusión y las mismas ganas y, vista esta plantilla, podemos hacer cosas muy bonitas.

Tiene solo 24 años y, sin embargo, suma casi diez en Primera. Ya es casi una veterana.

Yo debuté en Primera con 15 años. Llevo cerca de diez años en la Liga. Ya tengo esa experiencia. En la selección canaria llegué a jugar algún partido de centrocampista, pero esa etapa ya quedó atrás, está olvidada.

¿Igual que la lesión de rodilla que sufrió a mediados de 2022? Quizá insistimos demasiado al preguntarle por eso.

Yo creo que sí. Me lo preguntan mucho y, por mi parte, y por la parte de ustedes, la lesión se puede dar por olvidada.

¿Qué tal con Eder Maestre? Es obvio que confía mucho en usted.

Ya lo dije el año pasado. Me gusta como entrenador y me gusta también el cuerpo técnico que está formando. A la vista están los resultados del equipo. Cuatro jornadas invictas no es casualidad. Pocos equipos pueden decir lo mismo.

Zaremba, durante uno de los ejercicios de entrenamiento del Costa Adeje Tenerife. / Arturo Jiménez

Desde fuera parece un perfil muy técnico, pero aquí, en el entrenamiento, se le ve de una forma distinta.

Depende del 'mood' que tenga. Aquí es muy cercano, en el día a día. Intenta transmitirnos su mensaje desde la confianza y la cercanía y se esfuerza en que le entendamos. Es verdad que tenemos muchas sesiones de vídeo para intentar coger conceptos pero, si no entiendes algo, te lo explica sin ningún problema.

Ha habido muchos cambios en la plantilla.

Sí. Es el primer año en el que tenemos tantas bajas y tantas altas.

Y, sin embargo, el equipo ha empezado genial la temporada.

Bueno, puedes ver el ambiente que hay en el vestuario. Hemos congeniado todas muy bien y, sobre todo gracias a esa unión de grupo que hay, todo es más sencillo. El día a día lo es y también las horas que pasamos juntas, que no son pocas.

Usted tendrá más afinidad con alguna compañera en concreto. ¿Quiénes son sus mejores amigas en el vestuario?

Con todas me llevo muy bien, pero especialmente con Caste [Sandra Castelló] y con Aithiara.

Volviendo a su gol del pasado fin de semana, lo celebró con un gesto especial. ¿Puede explicarnos por qué ese festejo?

Es por Goku, el personaje de Dragon Ball. Tengo una apuesta, desde al año pasado, y cada vez que marco gol tengo que hacer una celebración diferente relacionada con el anime. Te dije que la lesión quedó atrás pero, gracias a esa etapa, conocí a un readaptador que es fanático del anime. Le dedico a él buena parte de mis goles. Tengo unas cantas variadas, pero esa es mi favorita aunque no sea tan fan de la serie.

Zaremba celebra su gol de chilena frente al Alhamsa con guiño a la serie animada Dragon Ball. / CDTF

¿Qué me puede decir del Real Madrid?

Complicado. Creo que es uno de los mejores equipos de Europa. No debe engañarnos su inicio liguero.

Precisamente, el Costa Adeje llega al duelo del domingo por delante en la clasificación. Puede ser un motivo para creer.

Sí, pero... es el Real Madrid. No hay que mirar eso. Nosotras no solemos mirar la clasificación porque puedes venirte arriba y te puedes tambalear. El Madrid es uno de los mejores de Europa y, además, acaba de clasificarse para la Liga de Campeones. Vendrán más rodadas y habrán aprendido de sus errores. Queremos intentar sacar un resultado positivo, sobre todo contando con el empuje del Heliodoro. El inicio de temporada está siendo muy bueno y qué mejor que dar una alegría a nuestra afición frente a un equipo como ese.

Y frente a esas jugadoras. Por la izquierda suelen jugar Linda Caicedo y Athenea del Castillo. Menudas parejas de baile para usted...

[Se ríe]. Totalmente de acuerdo. Va a ser difícil. A mí, Linda Caicedo me parece un espectáculo. A lo mejor ella ni me conoce a mí, pero yo a ella bastante. Técnicamente es un espectáculo y defenderla es muy difícil. Tendré que sacar, o la compañera que juegue si no lo hago yo, mi mejor versión.

¿Se prepara especialmente para defender a una jugadora así?

Suelo aprovechar los vídeos que utiliza el cuerpo técnico y, además, mirar alguno de los últimos partidos del equipo rival. No me fijo tanto en una jugadora en concreto, sino en el colectivo.

Luego le pregunto por el Heliodoro, pero primero hábleme de El Mundialito. Hoy, por cierto, con el primer día de frío de la temporada. Ya se irán acostumbrando.

Esto de la lluvia hoy no me lo esperaba [se ríe]. Pero muy bien, de verdad que estamos supercontentas. No los merecíamos ya desde hace un par de años. Yo creo que la unión le ha venido muy bien a las dos partes. Estamos todos muy contentos y se nota en los resultados. Tenemos, por fin, un sitio para nosotras. A ver si nos dejan también el comedor, pero poco a poco.

Desde dentro, ¿han cambiado muchas cosas tras la fusión?

Todo sigue igual en el campo, lo otro es distinto. Ahora tenemos un espacio para nosotras: tenemos un campo de entrenamiento propio, nuestro vestuario, nuestras taquillas... parece una bobería, pero antes no lo teníamos. El club está haciendo un gran esfuerzo, valoramos mucho el trabajo de Sergio Batista y toda la Junta Directiva.

Y ahora el Heliodoro. Igual deben adaptarse a que sea su nueva casa. El día del Espanyol no entraron muy bien al partido.

Se nos complicó un poco la primera mitad. No estuvimos tan intensas como debimos. En la segunda parte cambiamos un par de cosas y mejoramos. Tuvimos unas cuantas, una muy clara en el descuento que fue una pena que no entrara, podía haberlo cambiado todo. El Heliodoro impresiona bastante, sobre todo el ancho del campo de juego, que se nota mucho en comparación con el Municipal de Adeje. Ya nos lo habían advertido en pretemporada y habíamos trabajado para ello. La buena noticia es que el equipo está muy bien físicamente. Tendremos que ir acostumbrándonos y coger el hábito de que el Heliodoro es nuestra casa.

Ambiente en las gradas durante el Costa Adeje-Espanyol. / Arturo Jiménez

Hace poco dijo el presidente que ese cambio de chip era clave. Antes jugaban ahí una o dos veces por temporada y frente al propio Real Madrid o el Barcelona. Era como una fiesta y ahora toca ganar.

Tenemos que conseguir lo mismo que en Adeje la temporada pasada, que sea nuestro fortín. Eso lo tenemos que volver a conseguir y qué mejor manera que esta semana. Sería fantástico que nuestra primera gran tarde en el Heliodoro fuera frente al Real Madrid.

Acumulan dos goleadas consecutivas a domicilio cuando lejos de la Isla les solía costar mucho ganar. ¿Qué ha cambiado?

Creo que ese era nuestro hándicap. Nos costaba fuera. No es una excusa, pero por ejemplo se ha mejorado mucho la comodidad de los viajes. Nuestra mentalidad es muy ambiciosa, estamos saliendo a ganar siempre. También nos está ayudando el cambio de superficie. El año pasado entrenábamos y jugábamos [en casa] en césped artificial y fuera no. Solo había otro equipo que jugaba en artificial y esa adaptación ha sido importante. Esas dos cosas son claves.

Para la gente que no ha jugado, o que solo ha jugado en hierba artificial, que es la mayoría, ¿cómo les explicaría las diferencias?

Es mucho más pesado. Necesitas tiempo. Las arrancadas cuestan más, necesitas de más fuerza para esprintar. Depende también de si el césped está más duro o un poco más blando. El balón va más rápido y cuando bota coge mucha más velocidad. La parte positiva es que amortigua mucho más y es mucho mejor para las articulaciones, duele menos después de entrenar.

Habiendo empezado tan bien la temporada, ¿el objetivo es?...

La permanencia [interrumpe]. La permanencia. Seguro. No voy a decir otra cosa. Hazme caso, el equipo tiene muy claro que ese es el objetivo.