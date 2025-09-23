Carlota: «Estoy contenta por el gol y por la portería a cero»

El CD Tenerife Femenino volvió a sumar de tres en una nueva visita a la Península, en esta ocasión al campo del Alhama, donde igualó el marcador de 0-4 que firmó ante el Sevilla. El conjunto dirigido por Eder Maestre se mantiene invicto en la Liga F Moeve, donde ha cosechado dos empates y dos victorias, y siendo, además, el único equipo –junto al Levante Badalona– de la competición que todavía no ha recibido ni un solo gol.

Carlota Suárez, la delantera gallega llegada desde Japón en el mercado estival, fue protagonista marcando el segundo gol del encuentro. La viguesa se mostró satisfecha tras la victoria y comentó que desde el inicio «se veía que el equipo estaba metido y concentrado». «Hubiera sido un desastre haber perdido por esos dos goles dudosos, pero hemos ganado y estamos contentas», declaró acerca de los tantos que le fueron anulados al equipo blanquiazul.

Sobre su gol y la actuación que tuvo en el Francisco Artés Carrasco, Carlota afirmó que en cuanto vio que le quedó el balón en el área, «sabía que la iba a enganchar bien e iba a ir para dentro». Marcó también en el minuto 33 de partido pero, tras una revisión del VAR, la diana fue finalmente anulada, a lo que Suárez comentó que «esperaba otro resultado para el segundo tanto» y que «estaba la pierna de la chica», lamentando la situación ya que «el VAR en teoría está para solucionar eso», aunque le quitó hierro al asunto declarando que «son cosas que pasan». De cualquier manera, la futbolista está «contenta por el gol y, sobre todo, por la victoria del equipo».

La artillera también subrayó la necesidad de ganar confianza en el Heliodoro Rodríguez López porque, para ella, «falta coger confianza en casa, pero lo importante es que no se ha perdido». Algo clave para la tendencia tan buena que mantienen las de Eder Maestre, que se colocan como cuartas clasificadas y a dos puntos de la fase previa de la Liga de Campeones, que es otro de los objetivos de esta plantilla. «Confiamos en las compañeras y las cosas están saliendo», confesó.

Carlota es, junto con Aithiara, una de las máximas goleadoras del equipo, y recalcó que siempre ha dicho que prefiere «la victoria del equipo a marcar» ella misma, pero si encima de la victoria mete gol, lo firmaba «ahora mismo».

Con estas declaraciones, Suárez refleja la mentalidad colectiva del CD Tenerife Femenino y la ilusión del equipo por seguir sumando puntos mientras mantiene la portería a cero, consolidando así su solidez defensiva.

Algo que es fundamental para que el proyecto siga el curso marcado en este arranque liguero, siendo el cuarto equipo más goleador con ocho tantos, y el menos goleado. Una tendencia que deben mantener sobre todo este domingo, cuando recibirán al Real Madrid en el Rodríguez López (16:30), su máximo perseguidor ahora mismo con siete puntos, en la siguiente posición a la del representativo isleño.