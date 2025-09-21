El Costa Adeje se da otro festín lejos del Heliodoro

El Costa Adeje Tenerife, que tras cuatro jornadas se mantiene invicto e imbatido, se impuso con contundencia en su visita al Alhama. La primera media hora transcurrió sin dominador claro, hasta que Aithiara abrió el marcador. A raíz del 0-1, las de Eder Maestre dominaron la situación y abrieron brecha con los goles de Carlota Suárez en la reanudación y de Gramaglia y Aleksandra –de chilena– en el tiempo de prolongación.

El choque estuvo parejo durante el primer tramo, con el balón dividido y con escasas llegadas a las áreas. En el ecuador de la primera parte, Belén tuvo la primera ocasión al plantarse en situación de uno contra uno ante Nay Cáceres, pero no atinó en la definición. En la réplica visitante, Carlota batió a Sol, pero la acción quedó anulada por posición antirreglamentaria.

En el 38’, Elba envió un servicio a la espalda de la defensa desde su propio campo que recogió Aithiara en el borde del área, definiendo por bajo para establecer el 0-1. A partir de entonces, las blanquiazules se mostraron cómodas con el balón en su poder, teniendo antes del descanso dos opciones para agrandar su renta por medio de Ouzraoui y Carlota, sin acierto.

A los seis minutos de la reanudación, Carlota Suárez recogió un mal despeje en la frontal y envió un trallazo al fondo de la red. Con el 2-0, el Costa Adeje Tenerife intensificó su dominio y llegó con frecuencia al área contraria. De esta manera, Carlota volvió a batir a la portera local, pero la colegiada volvió a invalidar la acción por un fuera de juego muy protestado por las blanquiazules.

En la recta final, Nay Cáceres conservó su marco a cero al resolver un mano a mano ante Patri, mientras que al lado contrario del campo, Gramaglia tuvo mayor fortuna para sentenciar la contienda culminando un contragolpe. Ya con el partido decantado, llegó el definitivo 0-4 en el tiempo de descuento tras un remate de chilena de Aleksandra.

Alhama CF: Sol; Nuria, Elsa (Patri, 78’), Carla, Alba (Yannel, 65’); Yiyi (Vega, 78’), Anita (Encarni, 65’), Astrid, Belén, Coco; y Mariana (Gestera, 46’).

UD Costa Adeje Tenerife: Nay Cáceres; Aleksandra, Fatou, Elba, Patri Gavira, Aithiara; Natalia Ramos, Amani, Paola Hernández (Bicho, 71’); Ouzraoui (Iratxe, 84’) y Carlota Suárez (Gramaglia, 71’).

Goles: 0-1, m. 38: Aithiara. 0-2, m. 52: Carlota Suárez. 0-3, m. 91: Gramaglia. 0-4, m. 100: Aleksandra.

Árbitra: Ylenia Sánchez Miguel (Comité Catalán). Tarjeta amarilla a las jugadoras locales Coco y Carla.

Incidencias: Partido de la Liga Fjugado en el estadio Artés Carrasco. Césped natural en buenas condiciones. Mañana calurosa. Unos 400 espectadores.