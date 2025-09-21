El Costa Adeje, a afianzar su imbatibilidad en Lorca

Una oportunidad de oro para que la inercia no se detenga. Tras sortear con solvencia las tres primeras jornadas –con dos empates, una victoria y, sobre todo, sin encajar un solo gol– de Liga F, llega una cita clave para el Costa Adeje Tenerife. Las pupilas de Eder Maestre visitan esta mañana (11:00 horas, Estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca) al recién ascendido Alhama CF ElPozo, un desplazamiento propicio para las blanquiazules toda vez que el conjunto murciano marcha antepenúltimo con solo dos puntos (y solo un gol convertido) después de los tres primeros de competición.

Aspira el CD Tenerife Femenino a prolongar su buen inicio de curso y dar un nuevo paso hacia su asentamiento en la zona noble de la tabla. Las blanquiazules buscan replicar las sensacionales actuaciones lejos de casa –con la contundente victoria por 0-4 ante el Sevilla como último referente–, y también fortalecer el que ya es el segundo mejor arranque liguero de su historia –solo un punto por debajo de los seis acumulados tras la tercera jornada de la 18/19–. Además, un triunfo, sumado a un más que posible tropiezo del colista Levante ante la Real Sociedad, permitiría abrir una brecha de hasta siete puntos con respecto al descenso, el objetivo primordial de la entidad.

Los precedentes entre ambas escuadras, aunque escasos, resultan poco halagüeños para el representativo tinerfeño. Se midieron únicamente en tres ocasiones, todas en la temporada 22/23: dos duelos ligueros –un 0-0 en casa y una derrota por la mínima a domicilio–, además de la eliminación en la Copa de la Reina tras caer de nuevo como visitante (1-0).

El técnico Eder Maestre convocó para este partido a Noelia Ramos, Cinta Rodríguez, Fatou, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui, Bernardette Amani, Carlota, Aleksandra Zaremba, Natalia Ramos, Bicho, Clau Blanco, Elba Vergés, Iratxe Pérez, Patri Gavira, Gramaglia, Jenni López, y a Nay Cáceres y Aithiara Carballo, que se enfrentan a su exequipo.