CD Tenerife Femenino
«Debemos ir con todas las alertas activadas»
Maestre advierte de la dificultad de visitar a un Alhama que «buscará hacerse fuerte en casa»
El CD Tenerife Femenino afronta mañana, a las 11:00, una nueva jornada de la Liga F Moeve visitando al Alhama CF, en el Estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca. El conjunto blanquiazul llegará invicto a este cruce y cuarto en la clasificación tras los empates contra el Athletic de Bilbao y Espanyol, y la buena victoria, por 0-4, en su visita al Sevilla.
Ahora, le tocará medirse a un Alhama que viene de ascender tras quedar campeón de la Primera Federación la pasada campaña, con dos protagonistas que hoy visten la elástica del representativo tinerfeño, la guardameta internacional venezolana Nayluisa Cáceres y la zaguera orotavense Aithiara Carballo.
Eder Maestre, técnico del equipo, advierte de que «Alhama es una salida complicada» y más cuando es un club al que no se le «ha dado históricamente bien» al Cosa Adeje. El entrenador vasco también comentó que en su equipo son conscientes de que la escuadra murciana «buscará hacerse muy fuertes en su casa». «Debemos ir con todas las alertas activadas porque nos vamos a encontrar un equipo muy difícil de batir», añadió el preparador del conjunto isleño.
«Es un equipo que te aprieta alto, vive del robo y con pocos pases busca llegar a la portería rival», dijo Maestre sobre el juego el Alhama, apuntando también que las pimentoneras destacan por ser «un conjunto aguerrido y solidario en sus esfuerzos», por lo que tendrán que emplearse «a fondo» para poder «sacar un resultado positivo».
Y, de hecho, el conjunto murciano viene de empatar en casa ante el Granada CF (1-1) y suma dos puntos en la tabla clasificatoria, tras jugar ante un FC Barcelona arrollador, en su estreno en la categoría, endosándole un doloroso 8-0 y luego ante el Levante en la segunda jornada, donde también rascó un punto fuera de casa (0-0). El CD Tenerife Femenino buscará encontrarse de nuevo con la victoria y poder mantener ese invicto que le acercaría bastante no solo a su objetivo de mejorar la marca del año pasado, sino, de momento, del sueño europeo.
Lesionadas: Moreno, Castelló,María Estella y Pisco ‘ko’
Eder Maestre no podrá contar con cuatro jugadoras para la visita a Murcia, según reveló el parte médico del CD Tenerife Femenino. Una lista en la que aparecen Yerliane Moreno, Sandra Castelló, María Estella y Pisco.
Moreno presenta una lesión osteocondral en su rodilla derecha, misma patología que sufre la lateral y capitana del Costa Adeje Pisco, también en la misma rodilla. Sandra Castelló sufre de un esguince del ligamento lateral interno de su tobillo izquierdo, dolencia que le ha dejado apartada las últimas semanas. Y María Estella por su parte tiene un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.
Las jugadoras Raquel Peña Pisco, y Yerliane Moreno siguen sin poder sumarse al grupo debido a estas lesiones, que les han privado de jugar en estos primeros partidos de las blanquiazules. Castelló todavía no ha podido superar ese esguince, a pesar de mantenerse en el proceso de recuperación desde hace unas semanas, como la capitana. Lo de María Estella «no parece grave», según el míster pese al «susto» que generó en el momento de la lesión.
