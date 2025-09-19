Nay Cáceres: «Quiero ganar y conseguir los tres puntos»

Nayluisa Cáceres, la guardameta recién fichada del CD Tenerife Femenino, se mostró ilusionada y motivada de cara al próximo encuentro de este domingo frente al Alhama. Un partido muy especial para la venezolana, ya que militó en el equipo murciano la campaña pasada y con el que consiguió el ascenso a la Primera División.

Habló sobre su pasado y la conexión que tiene con este club, asegurando que tiene personas que aprecia mucho. «Será bonito reencontrarnos, pero eso no quita que quiera ganar y conseguir los tres puntos», señalando, dejando claro que, pese al componente emocional, su enfoque está en la competición y el buen desarrollo de la temporada del Costa Adeje.

Consciente de la dificultad del choque, la portera añadió: «Como todos los partidos, serán difíciles, tenemos que competir y quien ponga más intensidad es el que va a conseguir los puntos. Todo va a ir siguiendo el plan del míster y como nos indique».

Sobre el rival, Cáceres cree que una de las características principales del cuadro murciano son «las ganas y la intensidad que meten a los partidos», avisando así que no será un choque cómodo y en el que las guerreras tendrán que esforzarse al máximo para poder sacar un rédito positivo del encuentro.

La jugadora también mostró su alegría por regresar a La Liga F Moeve y al CD Tenerife Femenino, donde militaba hasta hace dos temporadas, antes de su experiencia en la península con el Levante Las Planas y el citado Alhama: «Estoy muy feliz de regresar a casa y volver a jugar en Primera División». Comentó también que ha venido para «jugar, sumar el mayor minutaje posible y dar lo mejor» de sí misma, «creciendo como persona y como profesional».

Finalmente, envió un mensaje a la afición: «Primero, gracias por apoyarnos e irnos a ver. Nos sentimos acogidas con su presencia, que nos sigan apoyando que para nosotras es muy importante que estén cerca».

El Costa Adeje Tenerife y su portera se preparan así para un duelo que promete emociones fuertes, intensidad y mucho corazón en el terreno de juego.