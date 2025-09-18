CaixaBank refuerza su alianza con el Costa Adeje

El Club Deportivo Tenerife Femenino y CaixaBank firmaron ayer un acuerdo de patrocinio que estrecha aún más la relación entre ambas entidades. Esta histórica alianza refuerza el respaldo de la entidad financiera al club blanquiazul, consolidando una colaboración que ha estado presente prácticamente desde el nacimiento del proyecto.

Al acto de la firma acudieron, a la sede central de CaixaBank en Santa Cruz de Tenerife, el presidente del distintivo blanquiazul Sergio Batista, el director territorial de la entidad bancaria en Canarias Manuel Afonso y representantes de ambas instituciones.

Sergio Batista, destacó que para el Club Deportivo Tenerife Femenino «es un orgullo contar con el apoyo de una entidad tan sólida como CaixaBank». Recalcó que este acuerdo les permite «seguir avanzando» en sus objetivos deportivos y sociales, «siempre con el compromiso de crecer junto a nuestra afición y al tejido empresarial de Canarias».

Por su parte, Manuel Afonso señaló que gracias a esta intensa relación que mantienen con el club después de muchos años de trayecto conjunto, suman esfuerzos para que el fútbol femenino siga creciendo. «Queremos seguir caminando junto al Club Deportivo Tenerife Femenino en esta etapa de consolidación y éxito, y sumar esfuerzos para promocionar conjuntamente los valores que compartimos», aseguró.

CaixaBank y el Costa Adeje Tenerife Egatesa organizarán conjuntamente acciones dirigidas a los aficionados, activación de sorteos y promociones a través de los canales de comunicación oficiales del club. El objetivo que la entidad financiera persigue con estas múltiples acciones es acercar el club a sus aficionados en el día a día y reforzar su posicionamiento como banco de los clubes de fútbol y sus aficiones.

Además, CaixaBank se mantiene como uno de los patrocinadores oficiales de uno de los partidos más destacados de la temporada, el que enfrentará al Club Deportivo Tenerife Femenino contra el FC Barcelona, reforzando así su visibilidad y apoyo en los encuentros más emblemáticos del club.