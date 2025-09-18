CD Tenerife Femenino
CaixaBank refuerza su alianza con el Costa Adeje
Ambas entidades siguen apostando por los retos deportivos y sociales de esta nueva era
El Club Deportivo Tenerife Femenino y CaixaBank firmaron ayer un acuerdo de patrocinio que estrecha aún más la relación entre ambas entidades. Esta histórica alianza refuerza el respaldo de la entidad financiera al club blanquiazul, consolidando una colaboración que ha estado presente prácticamente desde el nacimiento del proyecto.
Al acto de la firma acudieron, a la sede central de CaixaBank en Santa Cruz de Tenerife, el presidente del distintivo blanquiazul Sergio Batista, el director territorial de la entidad bancaria en Canarias Manuel Afonso y representantes de ambas instituciones.
Sergio Batista, destacó que para el Club Deportivo Tenerife Femenino «es un orgullo contar con el apoyo de una entidad tan sólida como CaixaBank». Recalcó que este acuerdo les permite «seguir avanzando» en sus objetivos deportivos y sociales, «siempre con el compromiso de crecer junto a nuestra afición y al tejido empresarial de Canarias».
Por su parte, Manuel Afonso señaló que gracias a esta intensa relación que mantienen con el club después de muchos años de trayecto conjunto, suman esfuerzos para que el fútbol femenino siga creciendo. «Queremos seguir caminando junto al Club Deportivo Tenerife Femenino en esta etapa de consolidación y éxito, y sumar esfuerzos para promocionar conjuntamente los valores que compartimos», aseguró.
CaixaBank y el Costa Adeje Tenerife Egatesa organizarán conjuntamente acciones dirigidas a los aficionados, activación de sorteos y promociones a través de los canales de comunicación oficiales del club. El objetivo que la entidad financiera persigue con estas múltiples acciones es acercar el club a sus aficionados en el día a día y reforzar su posicionamiento como banco de los clubes de fútbol y sus aficiones.
Además, CaixaBank se mantiene como uno de los patrocinadores oficiales de uno de los partidos más destacados de la temporada, el que enfrentará al Club Deportivo Tenerife Femenino contra el FC Barcelona, reforzando así su visibilidad y apoyo en los encuentros más emblemáticos del club.
- El primer Pump Track de Santa Cruz de Tenerife: la obra sale a licitación por 1,7 millones
- No te lo esperas: la playa tranquila y de mar llana que más muertes acumula en Tenerife en la última década
- El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso de la Montaña de Taco
- Falla el control fitosanitario en la plaga de filoxera de Tenerife
- Los otros dos miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladados a prisiones peninsulares
- El gofio, el sabor que cuenta la historia de Canarias
- Tres candidatos optan a presidir el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife
- Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte