Paulina Gramaglia: «Las expectativas son muy altas;  ya tenía ganas de mis primeros minutos»

Paulina Gramaglia hizo su debut oficial en la Liga F Moeve con el primer equipo del Club Deportivo Tenerife, el Costa Adeje Tenerife, el pasado sábado. La delantera argentina, última incorporación estival, accedió al terreno de juego del Heliodoro Rodríguez López en el minuto 70, sustituyendo a Carlota Suárez, firmando así sus primeros minutos como tinerfeñista en una jornada especial.

El pasado fin de semana pudo vivir sus primeros minutos con la camiseta del Tenerife.

Estoy muy contenta. Pude tener mis primeros minutos con esta camiseta, un debut no solo con el equipo, sino también en casa, en el estadio. Son sensaciones muy lindas; siento una felicidad muy grande. Siempre que se comienza una nueva etapa en un club, las expectativas son muy altas, y tenía ganas de tener esos primeros minutos en un partido oficial.

¿Qué le pidió el técnico, Eder Maestre, antes de salir al campo?

Sinceramente, es difícil recordar lo que me dijo el entrenador en ese momento. Generalmente no se tiene mucho tiempo para dar explicaciones; es más recordar lo que se trabajó durante la semana. Pero me señaló que me mantuviera cercana a la otra punta, que estuviera lista para aguantar los balones y atacar el espacio en busca de ese gol que queríamos.

Fue su primer partido y también el estreno del equipo en su nueva casa para esta temporada. ¿Qué sensaciones tuvo en su nuevo estadio con su nueva afición animando?

El estadio es muy bonito. Las expectativas eran muy grandes porque, desde que llegué a la Isla, todo el mundo me hablaba de ese primer partido en casa. Fue muy lindo poder hacerlo en ese marco, con la afición animando. Espero que, con el paso de los partidos, se sigan sumando más aficionados.

Por lo visto sobre el campo, parece que el equipo mereció mucho más en el partido. ¿Cómo valora ese resultado final ante el Espanyol?

Es evidente que las ocasiones más claras las tuvimos nosotras. No pudimos concretarlas y eso es algo que tendremos que trabajar durante la semana para prepararnos para el siguiente partido. Es obvio que buscábamos la victoria porque era un partido importante en nuestra casa. Creo que podíamos haber logrado esos tres puntos, pero no pudo darse y nos quedamos con ese empate final.

Lleva unas semanas en la Isla entrenando con el equipo. ¿Cómo está siendo su nueva vida en Tenerife y qué tal la acogida del equipo?

Llevo ya dos semanas aquí y estoy muy contenta por cómo me han recibido. La gente del equipo, el staff y la afición me han acogido de una manera muy cálida, y eso hace que todo sea más fácil. El día a día en los entrenamientos está yendo muy bien; me estoy adaptando poco a poco a la rutina nueva de un equipo, una ciudad y un país nuevos, pero estoy muy feliz.

Tres jornadas de Liga F Moeve y el equipo no solo no conoce la derrota, sino que tampoco ha recibido un gol. Ahora toca viajar a Murcia para enfrentarse a un recién ascendido como el Alhama. ¿Cómo de importante se plantea el próximo duelo?

Está siendo un gran inicio de temporada, principalmente por el gran desempeño del equipo, más allá de los resultados. Queremos continuar con lo que se viene trabajando y vamos a ir a por esos puntos que tenemos en juego fuera de casa. Estoy segura de que el equipo está más que preparado para afrontar este duelo y traerse esos tres puntos a la Isla.