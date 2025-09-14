El Costa Adeje se queda corto en su debut en casa

El Costa Adeje Tenerife mantuvo su condición de invicto en la Liga F (0-0) y dejó su tercera portería a cero tras igualar sin goles en su debut como local, en el Heliodoro Rodríguez López, ante el Espanyol. El partido estuvo espeso, sin ritmo y sin llegadas a las porterías hasta el tiempo de descuento, cuando la tinerfeñista Iratxe perdonó un mano a mano con Romane Salvador en la única acción destacable.

El choque arrancó con un ritmo pausado, sin intención por parte de los equipos de asumir el menor riesgo. No fue hasta el ecuador de la primera mitad cuando el Espanyol llegó por primera vez al área local, mientras que las blanquiazules hicieron lo propio a la contra tres minutos más tarde, sin peligro por parte de ambos bandos.

Con el paso de los minutos, las catalanas trataron de mantener la posesión en su poder, pero sin alcanzar la zona de ataque. Por su parte, las únicas acciones ofensivas fueron generadas por el equipo de Eder Maestre mediante un saque de esquina ejecutado por Natalia Ramos que salió cerca del larguero y un posterior remate de Sakina Ouzraoui muy desviado.

La primera mitad acabó sin goles y sin intervenciones por parte de las porteras. Al comienzo del segundo tiempo, el Costa Adeje Tenerife intentó dar un paso al frente con un primer intento de Aithiara Carballo que se fue muy alto, y disponiendo de saques de esquina que apenas pusieron en aprietos a la zaga visitante, aunque el ritmo volvió a decaer a los pocos minutos de la reanudación.

La única intervención de Nay Cáceres, titular en lugar de Noelia Ramos, se produjo en un saque de falta desde el centro del campo. La guardameta venezolana atrapó el balón sin dificultad. Ya en el tiempo de descuento llegó la única oportunidad clara de todo el partido. Fue en un mano a mano de Iratxe Pérez ante la portera perica, pero la tinerfeña no acertó en el disparo y el 0-0 fue definitivo.

Costa Adeje: Nay Cáceres; Patri Gavira, Elba, Fatou, Aleksandra; Paola Hernández, Amani, Aithiara; Ouzraoui (Iratxe, 76′), Natalia Ramos y Carlota (Gramaglia, 70′).

RCD Espanyol: Romane Salvador; Lucía Vallejo, Paula Perea, Amaia Martínez, Daniela Caracas; Mar Torras, Ana Torrodá (Cristina Baudet, 71′), Laura Martínez (Laia Ballesté, 62′), Ainoa Campo; Ona Baradad (Naima García, 71′) y Ángeles Del Álamo (Paula Arana, 62′).

Árbitra: Alicia Espinosa Ríos (Comité Madrileño). Amonestó por el lado local a Fatou y Amani; y por el visitante a Daniela Caracas y Amaia Martínez.

Incidencias: Partido jugado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Tarde soleada. Asistieron 2.014 espectadores.