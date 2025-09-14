2.014 espectadores. Una cifra que dice incluso mucho más que el propio resultado. La respuesta del público y su animosidad desde el comienzo de la contienda –y hasta la última ocasión de gol que se fue al limbo– fue lo mejor de la tarde que significó el definitivo aterrizaje del flamante CD Tenerife Femenino en su nueva casa: el Heliodoro Rodríguez López.

2.014 testigos del bautismo en el Rodríguez López | ARTURO JIMÉNEZ

Había muchas dudas respecto a la afluencia de público y también en relación a la implicación de los abonados (más de 1.500) que, en muchos casos, habían dado un paso adelante para mostrar su respaldo al proyecto. «Es el momento de pasar de las palmaditas en la espalda al apoyo real, viniendo, estando aquí», enunciaba horas antes del estreno el presidente de la institución y uno de los grandes artífices de la alianza para la unidad en el fútbol femenino de Tenerife, Sergio Batista.

Disipados los nervios y la incertidumbre, cuando estaba a punto de comenzar el partido ya había aglomeraciones en las calles aledañas y en los accesos al Heliodoro, mucho ambiente de fútbol y conversaciones que giraban solo y exclusivamente en torno al proyecto. Que ya había ganado. Cuando la árbitra dio por comenzado el partido, la verdadera victoria era ver absolutamente atestada de público la grada de Tribuna Baja. Algo impensable hace cinco o diez años. «Aunque fuese con entradas regaladas», decía un aficionado venido expresamente desde el sur. «Estuvimos en El Médano, en Adeje y ahora en Santa Cruz», explicaba su pareja. Un montón de camisetas blancas y azules pintaban con los colores del representativo un día muy especial. Donde todo había cambiado. «Ver que ahora se hacen conexiones a nivel nacional para contar nuestros resultados es algo que ni soñamos cuando este proyecto empezó a andar», comentaba el vicepresidente, Julio Luis Pérez.

En la grada de Tribuna, lleno. En el palco, también. Rosa Dávila y José Manuel Bermúdez no quisieron perderse el día del bautismo. Ambos habían sido cruciales para que la unidad fuese realidad; y para que la Liga F llegase al Heliodoro. La que siempre fue la casa del fútbol masculino lo será ahora también de un proyecto que empieza a hacer latir a muchos aficionados. Que sufrieron, sintieron nervios, gritaron los nombres de sus jugadoras y contuvieron el aliento cuando, casi en la última secuencia del partido, el balón casi besa la red. Faltó solo el gol, pero el ambiente superó todas las expectativas. Y en quince días, el Real Madrid.

La alegría a medias de Eder

Conocida su mentalidad ganadora y su ADN 100% ambicioso, era de prever que Eder Maestre no estuviera del todo feliz en su comparecencia ante los medios en la sala de prensa del Heliodoro.

«Yo creo que faltó convicción», relató el técnico vasco. «Hemos vivido una semana diferente, por mucho que queramos hacer burbuja. Había una grandilocuencia en torno al partido; y parece que los puntos van a ganarse solos. Estamos equivocados si no afrontamos cada jornada desde la humildad más absoluta. O este equipo corre, o no va a doblegar a nadie», fue el serio aviso del míster, contrariado por la puesta en escena de las Guerreras.

«Si vivo ahorrándome un esfuerzo, si ésta no la corro porque en la siguiente tal vez me caiga mejor, si quiero llevarme el gol que sale en la portada del periódico de mañana... al final te sale un partido soso para lo poquito que hemos propuesto», fue uno de los mensajes más elocuentes del jefe del banquillo local.

«Pero no es excusa. Realmente en el descanso hemos hablado y en la conversación, he puesto las cartas encima de la mesa: si tenemos que conseguir algo, tendrá que ser desde el merecimiento. Si no respetamos los valores sobre los que hemos de edificar este proyecto, no vamos a conseguir las cosas. El mensaje ha calado y en la segunda mitad ha mejorado el comportamiento del Tenerife», apuntó. Maestre vio empuje en el representativo en los segundos 45 minutos, incluso «exceso de ganas», pero acabó «triste» porque cree que regalaron la primera mitad. Fue el contrapunto a una tarde histórica. Que pudo ser mejor. n