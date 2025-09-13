«Es el premio a la trayectoria e historia de este club»

Eder Maestre analizó en sala de prensa el estado de forma del equipo, cómo viven las jugadoras esta nueva etapa y al rival de hoy, el RCD Espanyol, que no viene en buena dinámica, pero avisa que no hay que confiarse. El entrenador blanquiazul volvió a puntualizar que la semana de trabajo de sus chicas «ha ido muy bien» y comentó que el resultado contra el Sevilla «refuerza la idea del equipo para seguir apretando».

En cuanto a bajas, afirmó que aparte de la recuperación de Yerliane Moreno, Castelló o Pisco están en duda, pero son «optimistas», y de hecho acabaron entrando en la convocatoria. Sobre el partido, aseguró que es algo que se respira desde el primer día, «la posibilidad de estar aquí, de defender este escudo en este campo» y, además, con el éxito de la campaña de abonados, esperan un buen recibimiento en el estadio.

«El equipo a nivel energético cada día demuestra ese puntito extra de querer corresponder», dijo. De las futbolistas comentó que son jugadoras que tiene «un recorrido muy amplio en el mundo del fútbol femenino», uno que viene «mejorando y cambiando muchísimo y, en este caso en concreto, con el privilegio de poder disfrutar este campo como equipo local».

«Para alguien de aquí es una satisfacción doble, porque te das cuenta de que esa lucha y constancia y vivir en el barro, a veces tiene premio y poder disfrutarlo tiene que ser muy bonito», dijo igualmente. De toda la situación que vive actualmente el club, cree que «había necesidad de corresponder a la trayectoria de un equipo que ha estado en la élite todos estos años, navegando contra viento y marea».

Recordó que en la medida en la que se va profesionalizando el fútbol femenino, los clubes que no han vivido bajo el paraguas de estructuras masculinas han ido presentando «ciertas dificultades» para competir contra esos «transatlánticos» y siente que el «poder estar hoy sentados aquí representando la historia de donde se viene con la fusión que se ha producido con el histórico representativo de la isla, defendiendo todo dentro de un enclave como es el Heliodoro, pues es el culmen a una historia muy bonita que empezó con sueños y que hoy se traduce en realidades». Considera que es el «premio o el reconocimiento a la trayectoria e historia del club».

De cara a la preparación del partido dijo que hay que tener en cuenta el cambio de ambiente y de estadio, ya que la temporada pasada pudieron sacarle mucho provecho ya que era un cambio grande para los equipos de fuera que no estaban acostumbrados a jugar en esas dimensiones y superficie. «Tenemos que ser capaces de trasladar esas buenas sensaciones al Heliodoro mañana por respeto a toda la gente que va a venir, por respeto al club y sobre todo por honrar el esfuerzo y las ganas con las que estamos entrenando todos los días», afirmó.

Jugar en el Estadio puede que sea un arma de doble filo, porque «es un estatus para el que otros clubes seguramente estén más acostumbrados», pero aseguró que lo compensarán con «ilusión y, sobre todo, con el bagaje de trabajo que iniciamos ya la temporada pasada». «Queremos mostrarnos en esa versión agresiva que pueda arrojarnos mayor probabilidad de hacer un partido bonito y un resultado favorable», mantuvo.

No se fía del Espanyol

Del Espanyol considera que en los dos últimos partido «han ido bastante bien», avisando que no será un equipo fácil de batir. Mencionó que es un rival que tienen que respetar, como a todos, sobre todo teniendo en cuenta que viene de empatar contra el Deportivo, equipo que supone «una muesquita» que vienen arrastrando desde el Trofeo Teide.

Maestre mantiene que analizando únicamente el resultado, puede que el cuadro perico no dé una buena imagen, pero viendo sus partidos la sensación cambia y demuestra que «tiene registros más que suficientes para hacer daño a cualquier tipo de rival». Explica que, el españolista, es un cuadro que maneja diferentes facetas de partido y argumenta que «hace dos encuentros diferentes contra el propio Deportivo La Coruña. Durante el primer tiempo se presentó «más especulativo», esperando y buscando más contraataque, y en el segundo fue un equipo mucho «más agresivo», presente en campo rival, incomodando muchísimo más. Resalta además Eder que son «dos registros que manejan y que están bien entrenados, con jugadoras que son capaces de llevarlo a cabo por la naturaleza propia de las futbolistas que tienen».

«Máximo respeto, son un equipo muy duro y que dentro de esa variabilidad táctica genera incertidumbre de qué versión nos van a mostrar aquí, por lo que vamos a intentar estar preparados sea lo que nos encontremos», concluyó el técnico vasco. n