El Costa Adeje entra en su nuevo hogar: debut en el Heliodoro ante el Espanyol

El del 25 de marzo de 2017 no fue un sábado cualquiera para el fútbol tinerfeño. Ese día se jugó un partido entre equipos femeninos por primera vez en el Heliodoro Rodríguez López, ni más ni menos que un encuentro entre dos conjuntos de la Isla en la máxima categoría. Ejerció de anfitrión el entonces llamado Granadilla. El visitante fue el Tacuense. Asistieron 7.497 espectadores. El resultado fue de 2-0 para la escuadra preparada por Toni Ayala. Marcaron Ana González y Virgy. Las hermanas Ramos –Noelia y Natalia–, María Estella, Patri Gavira y Pisco participaron en ese partido vistiendo el uniforme blanquiazul. Ocho años y medio más tarde podrán repetir, pero sabiendo que el estadio será su casa a lo largo de todo el curso y no una excepción ni algo esporádico.

Llegó el día del gran estreno para el Costa Adeje. Después de empezar la Liga F 25/26 con un meritorio empate en Lezama (0-0) y una goleada en la Ciudad Deportiva del Sevilla (4-0), debuta como local en un curso especial, el de la alianza con el CD Tenerife y el uso del Heliodoro como sede fija para la disputa de sus encuentros como local. Y para empezar, el duelo con un Espanyol que repite en Primera tras el ascenso logrado en 2024 y que anda falto de confianza y de resultados positivos después de arrancar con un 0-5 en contra ante el Atlético y un 1-1, de nuevo en casa, frente al Deportivo. Sobre el papel, las isleñas son favoritas, aunque el mensaje que se transmite desde la plantilla es diferente. Prima la intención de no caer en un exceso de confianza. La idea es reforzar el notable inicio liguero y celebrar la entrada en el Rodríguez López con un desenlace favorable y un guiño al público –la referencia está en los 1.500 abonados dados de alta, pero se espera una mayor afluencia en las dos gradas que estarán operativas, la parte baja de San Sebastián y Tribuna–.

Otras veces en el estadio

Aparte del Granadilla-Tacuense, hay otros precedentes de partidos jugados por el club representativo en el recinto capitalino. El ejemplo más claro está en tres de las últimas visitas del Barcelona. La presencia en la Isla del campeón de todo fue el reclamo que aprovechó el club en las temporadas 24/25 (0-2), 23/24 (0-2) y 22/23 (0-6) para dar más sentido al uso puntual del estadio, que también fue el escenario de los encuentros con el Alhama (0-0 en la 22/23), Sevilla (1-0 en la 21/22 y 2-1 en la 18/19) y Betis (1-0 en la 19/20).

Atrás quedan los inicios en La Hoya del Pozo, la estancia en La Palmera y la etapa más reciente en el municipal de Adeje. El de este sábado será el primero de 15 compromisos en el Rodríguez López, una mudanza estable y necesaria por la obligación de cumplir con los requisitos de la Liga F relacionados con los estadios para todos los clubes que participan en la principal categoría. El Heliodoro era la única alternativa para el Costa Adeje.

La baja de Yerliane Moreno

Será, además, el primer contacto de muchas de las futbolistas con la instalación de la calle San Sebastián, ya que el equipo de Eder Maestre ha estado entrenando en El Mundialito pero todavía no ha pisado el césped del Rodríguez López. En Lezama y Sevilla tuvieron minutos cuatro de las jugadoras fichadas este verano. Son los casos de la defensa Elba Vergés –ex del Espanyol, igual que María Estella–, la centrocampista Bernardette Amani y las delanteras Ari Arias y Carlota Suárez, además de Iratxe Pérez, que ya pertenecía al CD Tenerife, y de la orotavense Aithiara Carballo, que regresó al club después de su paso por el AEM y el Alhama. Esta última jugadora estrenó su cuenta anotadora en el 0-4 en el campo Jesús Navas. En ese partido también marcaron Amani, Sakina Ouzraoui y Carlota.

Todas parten con opciones de tener protagonismo este sábado. La única baja segura es la de Yerliane Moreno. La venezolana sigue en los partes médicos como consecuencia de una lesión en la rodilla derecha.

La convocatoria está formada por Noelia, Nay Cáceres, Cinta, Fatou, Paola, Sakina, Amani, Ari Arias, Carlota, Aleksandra, Sandra Castelló, Natalia Ramos, Bicho, Clau Blanco, Mari Jose, Elba, Iratxe, Estella, Aithiara, Gavira, Pisco, Gramagia y Marie Gossé.