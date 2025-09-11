Elba Vergés: "El Heliodoro da respeto, pero tenemos que ir con confianza"

Elba Vergés es una de las nuevas jugadoras del CD Tenerife Femenino. Después de su paso por el Levante Las Planas, Espanyol, Alavés y Eibar, la central catalana inicia una etapa profesional en un equipo que inició con fuerza la Liga F 25/26 y que está a las puertas de estrenarse como local en el Heliodoro Rodríguez López.

Empatar en Lezama y golear en Sevilla es empezar bien la temporada. O muy bien.

Sumamos en los dos desplazamientos, que es importante. También fueron dos porterías a cero (0-0 y 0-4), que es muy valioso para el equipo. Es un inicio positivo. Ahora queremos darle continuidad, hacernos fuertes en casa.

¿Es un indicio de qué?

En este deporte, cada partido es una historia nueva. Conviene más fijarse en el día a día. Ojalá sea un indicio de que será una temporada bonita para el equipo y para el club, pero tampoco nos podemos confiar, porque el fútbol te sorprende, la Liga F es muy larga y los equipos se preparan mejor cada año.

El club siempre marca el objetivo de la permanencia como punto de partida. ¿Lo comparte?

Sí. A partir de ahí, todo lo que se pueda conseguir, mejor. Y cuanto antes se logre la permanencia, más cerca estaremos de pensar en otra cosa. Pero lo fundamental es mantener los pies en el suelo y trabajar desde la meta de la permanencia.

¿Firmaría repetir el sexto puesto de la temporada pasada?

Sí, sí. Estaría muy bien. Siempre quieres mejorar, pero repetir el sexto puesto sería un éxito.

¿A qué más puede aspirar un equipo como el Tenerife teniendo en cuenta el potencial del Barcelona, Real Madrid o Atlético?

Sabemos que el Barça es el candidato a ganar la Liga. Luego, el Real Madrid y el Atlético vienen haciendo buenas temporadas. A partir de ahí, nos quedaría estar cerca de la zona Champions, pero eso sería aspirar a mucho. Lo mejor es tener los pies en el suelo.

Hablaba antes de la fortaleza en casa. Este sábado debutan en el Heliodoro. ¿Se habla mucho en el vestuario del traslado al estadio?

Sé que es algo especial. Es un escenario mucho más apetecible para cualquier futbolista y para los aficionados. Somos conscientes de que será un cambio para nosotras, porque el campo de Adeje es diferente. Pero hemos estado entrenando para prepararnos bien. Dará respeto, claro, pero tenemos que ir con confianza y con el deseo de que la afición nos arrope.

¿Qué respuesta espera?

Creo que la campaña de abonados fue muy bien y esperamos que el público acuda. De nuestra parte quedará el trabajo de intentar que la afición disfrute y quiera repetir. En definitiva, jugar en el Rodríguez López será un paso muy grande. Luego, a nivel de fútbol y de visibilidad, representa una ventaja.

¿Ya ha estado dentro?

No, todavía no. La primera impresión será la del mismo sábado.

Como visitante ha jugado en La Hoya del Pozo, en La Palmera y en el municipal de Adeje.

Sí, exacto. Cada vez ha sido en un escenario nuevo. Creo que he llegado en el mejor momento.

¿Por qué se animó a aceptar la oferta del CD Tenerife?

Es un club que lleva haciendo buenas temporadas desde que ascendió a Primera. Y creo que ha luchado mucho por el fútbol femenino tanto en Canarias como en el ámbito nacional. Hay mucho esfuerzo detrás de toda la gestión. Es un club que apuesta por nosotras. Luego, en el plano futbolístico, siempre está en la mitad alta de la tabla. Llegar aquí suponía dar un salto de calidad en mi carrera.

¿Ya había percibido antes esa imagen de club implicado en la evolución del fútbol femenino?

Al final, si un club independiente lleva tantas temporadas consecutivas en Primera División –a partir de la 2015/16– es por algo. Ahora, esa imagen se amplía gracias a la alianza con el CD Tenerife.

¿Qué se ha encontrado?

Un club muy familiar. Ya me lo habían dicho. El trato de las compañeras y de los técnicos es muy cercano, muy humano, siempre con la voluntad de ayudar. Aparte de eso, también es un club muy exigente a nivel de entrenamientos, de ritmo de trabajo, de querer mejorar en cada partido... Es una ambición que también llevo dentro. Me siento identificada.

Supongo que la presencia de Jordi Torres en la dirección deportiva del club fue una ventaja.

Sí. Llevo tres años con él. Sé cómo trabaja, lo implicado que es. Fue un punto importante para mí.

Debutó muy joven en Primera, con 17 años en la temporada 13/14. ¿Qué recuerdos guarda?

Llevo once campañas en Primera División. En esa trayectoria bajé una vez con el Levante Las Planas y estuve un año en Francia.

¿Cómo se inició en el fútbol?

Mi padre había jugado siempre, pero no a nivel profesional. Recuerdo que iba siempre con él cuando participaba en partidos de veteranos. Era su mayor fan. Además, jugaba con mis hermanos en casa o en el parque. Y con seis años le dije a mi madre que quería que me apuntara a un equipo de fútbol. Ella se sorprendió, porque solo había chicos. Pero yo quería, erre que erre. Y así empecé. Del colegio pasé a la Escuela del Barça y luego a la base del Barça. No llegué a debutar con el primer equipo. Me fui al Levante Las Planas y ahí sí pude estrenarme en Primera División.

¿Siempre fue defensa?

En mis inicios fui delantera. Me quedó esa espinita, el deseo de atacar los primeros palos cuando estoy en el área contraria, hacer la función de 9. A los 11 años, más o menos, me echaron para atrás y me enfadé, porque no quería defender. Pero mira, aquí estoy. Al principio jugaba de lateral, pero en el Barça B me pusieron de central. Mi carrera ha sido siempre ahí.

Le debe quedar algo de esa vocación ofensiva. La temporada fue la segunda máxima goleadora del Eibar con tres tantos, ¿no?

En alguna temporada me quedé a cero y me dio mucha rabia, pero vengo de marcar tres goles con el Eibar. Creo que con el Espanyol llegué a anotar cinco goles y estuve cerca de ser Pichichi. Pero lo de marcar o dar una asistencia, es algo que me llevo. Lo de defender es bonito, es un trabajo chulo, pero ese aporte extra está muy bien.

Debutó en Primera División en la Liga 13/14 con el Levante Las Planas. ¿Ha cambiado mucho la competición desde entonces?

Para mí era inimaginable poder entrenar en un campo casi exclusivo para nosotras. Nos ejercitábamos por las tardes y por las noches después del fútbol base. Se han ido dando pasitos. A lo mejor parece que han sido pocos, pero la evolución no ha sido tan lenta. Se avanza cada año y se hace en más de una cosa. Queda mucho trabajo por hacer todavía, pero el crecimiento está siendo muy positivo.

¿Cuál es la principal demanda?

Ahí me pillas. No sabría por dónde empezar... El convenio colectivo es una ayuda. Este año habrá que renovarlo y tendremos que apretar para tener mejoras, ya sea a nivel de preparación física y mental, con ayudas para la maternidad...Siempre hay detalles que se pueden pulir. Pero estamos sobre una base que está bien. Las jóvenes que llegan podrán tener más garantías con sus carreras.

¿Nota más interés por las más jóvenes? ¿Qué influencia ha tenido el impacto de la selección?

La selección española es la parte más visible de todas nosotras, de la Liga F. El papel que hicieron en el Mundial y en la última Eurocopa fue muy importante. Pero también hay que pensar que la visibilidad no puede depender siempre de que ser las mejores de las mejores, porque eso es muy difícil. Lo bueno es que se ha conseguido y que las niñas pueden soñar con ser futbolistas. En ese aspecto, ya hemos ganado. Cuando era pequeña ni siquiera sabía que existía el fútbol femenino. Por eso digo que me llena saber que las niñas sí pueden soñar con ello.