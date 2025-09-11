Amani: «Mi primer gol va para mi padre»

Si hay una jugadora a destacar en el arranque liguero del CD Tenerife Femenino, es Bernadette Amani. Dos jornadas, cuatro puntos, casi la totalidad de los minutos disputados y un gol -con MVP incluido- ante el Sevilla (0-4), con un valor especial para ella y una dedicatoria a su padre.

Agradecida por la confianza del vestuario y con la ilusión de vivir un momento histórico para el club, Amani se prepara ahora para un partido muy estimulante en el Heliodoro Rodríguez López, donde espera sentir el aliento de una afición volcada. Ella lo resume en una palabra: ilusión.

La futbolista valoró el inicio de la temporada como un logro, ya que considera que el equipo empezó «muy bien la liga» y ha puntuado, «que es lo más importante». Aunque comentó que al principio acusó «un punto de estrés» por la adaptación al nuevo equipo, mantiene que, al final, «todo salió bien» y el equipo le aportó «confianza y ánimos».

Pensando en el gol anotado en la Ciudad Deportiva del Sevilla el sábado, aseguró que estaba contenta «porque sirvió para sumar». Además, confesó que era algo que venía buscando desde que comenzó su andadura en la Liga F Moeve hace dos años para dedicárselo a su padre fallecido.

La centrocampista marfileña llegó a la Isla con la idea bien clara de ayudar al equipo a lograr los objetivos en común para esta temporada, sin mirar hacia lo personal, ya que es una futbolista que se centra siempre en el beneficio del grupo. El suyo llegará con el colectivo. «Solo me propongo disfrutar del momento», dijo.

El siguiente partido que preparan las blanquiazules es el que tendrá al Rodríguez López como uno de los máximos protagonistas. El de este sábado (16:00) será un estreno que quedará para la historia como el primer partido en el que el Heliodoro albergará un partido del CD Tenerife Femenino como su estadio oficial.

Ante esta situación, Amani resume sus sensaciones con precisión: «Ganas e ilusión». «Ojalá hagamos un buen partido para la afición, que es lo más importante», afirmó la internacional. «Jugar bien fuera es significativo, pero hacerlo en casa es fundamental porque le damos alegrías a nuestra gente», concretó.

La jugadora ha estado pendiente a las redes sociales del club, donde han ido actualizando el número de abonados para esta temporada, y aseguró que se imagina «algo grande». «Espero a la afición gritando nuestro nombre, besando el escudo y animándonos, imagino que habrá mucha gente para darnos el impulso que necesitamos», señaló.

Y ella, tal y como lo hizo el pasado martes el presidente Sergio Batista en la tradicional Ofrenda a la Virgen de la Encarnación, llamó a todos los aficionados para que el equipo sienta el calor y el cariño de toda una Isla que se ha volcado con este proyecto desde el momento cero y ha arropado a la plantilla en este inicio de una temporada que será histórica: «Acudan a animarnos al partido, que los necesitamos a todos».